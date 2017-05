Schnellbusse zwischen Heidenau und Glashütte Das Elbtal ist für die Bewohner der Uhrenstadt noch besser zu erreichen. Möglich macht es eine neue Buslinie.

Der RVD ist nun per Eilbus unterwegs. © Andreas Weihs

Zum kleinen Fahrplanwechsel am 11. Juni verbessert der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) gemeinsam mit dem Regionalverkehr Dresden (RVD) das Nahverkehrsangebot im Müglitztal. Wie VVO-Sprecher Christian Schlemper informiert, wird von Montag bis Freitag die neue Buslinie 372 den Fahrplan der Müglitztalbahn ergänzen. Die Busse rollen an diesen Tagen früh und nachmittags zwischen Glashütte und Heidenau.

„Der neue Eilbus fährt zwischen den Zügen der Städtebahn Sachsen“, erläutert VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen. „Damit bieten wir in der Hauptverkehrszeit alle halbe Stunde eine Verbindung zwischen der Uhrenstadt und der S-Bahn im Elbtal.“ Aufgrund der eingleisigen Bahnstrecke und fehlender Ausweichstellen kann die Müglitztalbahn nicht öfter fahren, sodass in Zusammenarbeit mit dem RVD der Fahrplan für den schnellen Bus geschaffen wurde. „Damit die Fahrzeiten von Bus und Bahn ähnlich sind, hält der Bus nur in Dohna und Niederschlottwitz“, erklärt RVD-Geschäftsführer Uwe Thiele. Der Bus benötige für die Fahrt durch das kurvenreiche Tal nur 29 Minuten. „Mit dem dichteren Takt haben besonders die Pendler nun mehr Möglichkeiten“, sagt Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Dadurch werde der öffentliche Personennahverkehr im Tal noch attraktiver. Wer umsteigt, erspare sich die Parkplatzsuche in Glashütte.

Bus und Bahn vergünstigt

Auch einige Uhrenhersteller engagieren sich für den Nahverkehr. Mit dem Jobticket bieten sie ihren Mitarbeitern vergünstige Abo-Monatskarten an. Neben einem Zuschuss durch den Arbeitgeber räumen auch die Verkehrsunternehmen einen Rabatt ein. Im Gegenzug ist das Ticket von montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 18 Uhr personengebunden.

Außerhalb dieser Zeitspanne kann die Fahrkarte problemlos übertragen werden. Ein weiterer Vorteil der Abo-Monatskarten ist die mögliche Mitnahme eines Fahrrads oder Hundes. Am Wochenende wird das Jobticket darüber hinaus zur Familienkarte. Ein zweiter Erwachsener und bis zu vier Schüler bis zum 15. Geburtstag fahren dann kostenlos mit. (SZ/mb)

