Schnell wie Amazon

Das Freitaler Edelstahlwerk will seine Kunden rascher bedienen. Ein Millionen-Neubau hilft dabei.

Lagerchef Gerald Schuster (l.) und Edelstahlwerk-Geschäftsführer Alexander Grosse sind stolz auf den Neubau.

So sieht die neue Lagerhalle von oben aus. Die Stahlstäbe, die hier gelagert werden, sind bis zu 16 Zentimeter dick. Insgesamt können sie per Kran auf 182 Fächer verteilt werden.

Für die einen mag es eine profane Lagerhalle sein – 140 Meter lang, 22 Meter breit und damit so groß wie ein halbes Fußballfeld. Für andere steckt in dem 3,6 Millionen Euro teuren Neubau die Zukunft des Edelstahlwerks. Alexander Grosse, der Geschäftsführer des mit rund 800 Beschäftigten größten Arbeitgebers in Freital, gehört zur zweiten Gruppe. „Am Ende gewinnt der, der am schnellsten ist“, sagt er. Mit der neuen Lagerhalle, die an der Ecke Umgehungsstraße/Schachtstraße entstanden ist, soll genau das gelingen und damit die Zukunft des Standortes gesichert werden.

Wegen weggebrochener Absatzmärkte, zum Beispiel in Russland, und der Konkurrenz aus China steht die hiesige Stahlbranche schon seit Jahren unter Druck. Werke mussten schließen, Arbeiter wurden entlassen. Auch im Freitaler Edelstahlwerk trennte man sich von Leiharbeitern. Damit nicht weitere Arbeitsplätze gefährdet werden, entschied sich die Konzernmutter BGH zu Millioneninvestionen. Der Neubau der Lagerhalle ist eine der größten.

Denn mit der Halle kann Geschäftsführer Grosse nun gleich zwei Probleme lösen. Wegen der stark schwankenden Preise wollen die Kunden möglichst wenig Stahl horten und kaufen den fertigen Edelstahl vermehrt direkt aus den Lagern der Produzenten – wie bei einem Großhändler. Mittlerweile besteht ein Drittel der Lagerfläche im Edelstahlwerk aus diesem sogenannten freien Lager. Die anderen zwei Drittel sind für Stähle reserviert, deren Produktion von Kunden beauftragt wurde und nur für diese gedacht ist. Im Edelstahlwerk glaubt man, dass das freie Lagergeschäft in den nächsten Jahren stark wachsen wird.

Mit der neuen Halle ist es nun möglich, auf diesem Markt mitzubieten. Dank der zusätzlich rund 3 000 Quadratmeter Platz konnte eine alte, ähnlich große Halle nebenan leer geräumt werden. Dort gibt es nun zwei, bald drei geräumige Stellplätze für Lkws. Die Laster, die den Freitaler Edelstahl zur Weiterverarbeitung in die ganze Welt transportieren, werden mit Rollwagen links aus dem neuen Lager und rechts aus dem ebenfalls modernen Hochregallager, das Ende 2014 fertig wurde, bestückt. Auf jedem dieser Rollwagen befindet sich exakt die für den Lkw bestimmte Fuhre. Statt sechs bis acht Laster pro Tag können nun 18 abgefertigt werden – mit der gleichen Belegschaft. Denkbar sind bis zu 40.

Möglich ist das durch moderne Technik. Früher musste der Lagerist die Stahlstäbe mehr oder weniger einzeln für eine Lkw-Fuhre zusammensuchen. Im neuen Lager werden die Stähle eingebucht, das System macht einen Vorschlag, wo im Lager der beste Platz wäre und die Stäbe landen dort, wo schon andere ähnliche Werkstoffe liegen oder bei anderen Stählen des gleichen Auftrags. „Familienzusammenführung“, nennt Lagerchef Gerald Schuster das. Im Computersystem kann jeder der sechs Lageristen nachsehen, wo sich welches Stück befindet.

Nötig ist das alles, weil das wachsende Lagergeschäft mehr Geschwindigkeit verlangt. Das Edelstahlwerk produziert nun mehr Werkstoffe auf Vorrat. Rund 70 bis 80 besonders nachgefragte Werkstoffe – rund ein Zehntel der gesamten Produktpalette – wurden dafür auserkoren. Marktanalysen sollen sicherstellen, dass nichts umsonst hergestellt wird. Ziel ist es, dass die Kunden heute bestellen, morgen der Stahl in Freital abgeholt wird und er übermorgen beim Kunden oder auf dem Weg nach Übersee ist – wie beim größten Internetverkaufsportal Amazon. Künftig sollen die Kunden auch nachverfolgen können, wo sich ihre Ware gerade befindet.

Mit dem Lagerneubau an der Umgehungsstraße kann außerdem die Halle 47 im Werksgelände umgenutzt werden. Sie war bislang teilweise noch Lager, kann nun aber vollständig für die Produktion verwendet werden. Für das Edelstahlwerk hatte es keinen Sinn, das Lager angesichts der prognostizierten Wachstumsperspektiven dort auf begrenztem Raum zu belassen. „Dann hätte es irgendwann einen Rückstau über das Werksgelände hinaus bis auf die Poststraße gegeben“, sagt Grosse.

