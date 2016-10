Schnell und treffsicher Beim Kita-Team-Cup treten 13 Einrichtungen aus dem Altkreis gegeneinander an. Drei mehr als im Vorjahr.

Beim Biathlon beweist Elias aus dem Kinderhaus Am Holländer Treffsicherheit. Das ist eine von vier Stationen beim Kita-Team-Cup des Kreissportbundes. © André Braun

Karl ist stolz. In 12,9 Sekunden hat er den Schlängellauf geschafft. Damit ist er der Beste der Kita Zwergenstübchen aus Ebersbach. Die beteiligt sich mit 15 Kindern am Kita-Team-Cup des Kreissportbundes Mittelsachsen. In der wöchentlichen Sportstunde haben die Mädchen und Jungen die einzelnen Disziplinen schon einmal geübt. In den Vorjahren hat sich das bereits ausgezahlt. „Einmal haben wir den dritten Platz geholt“, sagt Erzieherin Susann Hoba.

Das Zwergenland ist eine von 13 Kindertagesstätten aus dem Altkreis Döbeln, die diesmal an dem Wettbewerb um die sportlichste Kita teilnehmen. Allein sechs Einrichtungen kommen aus der Stadt Döbeln. Deren Vorschulkinder messen sich mit denen aus Leisnig, Roßwein, Waldheim, Großsteinbach, Zschaitz, Ebersbach und Mochau. 226 Mädchen und Jungen gehen bei vier Stationen an den Start. Wie bei der Kita Am Holländer aus Döbeln sind auch aus anderen Einrichtungen Integrationskinder mit Entwicklungsstörungen dabei. „Sie kämpfen wie alle anderen“, meint Erzieherin Sylvia Pimishofer.

Döbeln ist die letzte Station des Kita-Team-Cups Mittelsachsen. In den vergangenen Tagen haben sich bereits Kindertagesstätten aus Geringswalde, Freiberg, Oederan, Mittweida und Frankenberg im Ballwerfen, Hindernislauf, Biathlon und Rollerrenen gemessen. „In Freiberg gibt es immer zwei Wettbewerbe, weil sich dort die meisten Einrichtungen mit rund 500 Kindern beteiligen“, sagt Sylvio Christ, Veranstaltungsleiter beim Kreissportbund. Außerdem erfolgt im Winter ein Wettkampf in Sayda, zu dem ein Ski-Langlauf gehört. „An dem nimmt auch immer eine Roßweiner Kita teil“, so Christ.

Seit vier Jahren wird der sportliche Wettbewerb in diesen Formen ausgetragen. Der Zuspruch ist stetig gewachsen. Waren es anfangs etwa 900 Kinder, sind diesmal insgesamt rund 1 300 aus 70 Kindertagesstätten dabei.

Im Döbelner Vergleich gewinnt die Kita Sonnenschein aus Döbeln. Die Plätze zwei und drei belegen die Kita Tausendfüßler aus Döbeln und das Zwergenstübchen Ebersbach. Die Sonnenscheinkinder erreichen gleichzeitig den dritten Platz in ganz Mittelsachsen. Etwas besser sind das Taka-Tuka-Land Frankenberg und das Pfiffikusland Geringswalde.

zur Startseite