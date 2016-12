Schnell noch ein Geschenk Der vierte verkaufsoffene Sonntag sorgt trotz leichten Regens für Betrieb in den Döbelner Geschäften.

Kerstin Wilhelm ist mit den Kindern Helene und Philipp unterwegs, um kurz vor dem Fest noch ein paar Einkäufe zu erledigen. Viele Geschäfte beteiligten sich am vierten verkaufsoffenen Sonntag. © André Braun

Für viele ist es eine der letzten Möglichkeiten, vor der langen Weihnachtspause die letzten Besorgungen zu erledigen. Sich noch mal nach Geschenken umsehen, fürs Weihnachtsessen einkaufen oder einfach durch die Stadt bummeln,

Kerstin Wilhelm ist mit ihren beiden Kindern Helene und Philipp unterwegs. Die gebürtige Döbelnerin wohnt heute in Hohenstein-Ernstthal. „Wir besuchen meine Mutter hier in Döbeln, und da haben wir den verkaufsoffenen Sonntag gleich genutzt, um noch ein paar Sachen zu erledigen“, so Wilhelm. Bei Mayer’s Markenschuhe in der Bäckerstraße suchen sie Hausschuhe für Wilhelm.

Die verkaufsoffenen Sonntage sind für viele Unternehmen in Döbeln wichtig. Sie finden viermal pro Jahr statt. „Am Wochenende, vor allem an den verkaufsoffenen Sonntagen, kommen nicht nur Döbelner, sondern auch viele von außerhalb. Das ist natürlich wichtig für die Unternehmen in Döbeln“, so Mayer’s-Mitarbeiterin Sylvia Rehnert.

Aber auch für die Kunden sind diese Sonntage wichtig. „Es sind immer viele Leute unterwegs, wenn wir sonntags geöffnet haben. Heute sind es wetterbedingt, nicht ganz so viele. Trotzdem wird auch dieser letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr gut angenommen“, so Rehnert.

Familie Wilhelm will den freien Tag auch dazu nutzen, um den Döbelner Weihnachtsmarkt zu besuchen, den man am Sonntag das letzte Mal besuchen kann. „Wenn alles erledigt ist, schlendern wir noch über den Weihnachtsmarkt“, so Kerstin Wilhelm.

zur Startseite