Finswimming Schnell beim Wintersprinter Döbelner Flossis testen erfolgreich vorm ersten großen Saisonhöhepunkt.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Eine Woche vor den Süddeutschen Meisterschaften im Finswimming in Riesa, wurde in Halle am Wochenende der „Wintersprinter 2017“ ausgetragen. Daran nahmen 200 Sportler aus 19 Vereinen teil. Der Döbelner Tauchsport schickte aufgrund der Ferien und von Erkrankungen nur vier Sportler an den Start.

Die jüngste Muldenstädterin, Michelle Rasser, schlug sich sehr gut. Sie konnte ihre Bestzeiten über 50m und 400m Flossenschwimmen erheblich steigern. Natürlich wollten die anderen Döbelner Starter, Michelle nicht nachstehen und überzeugten ebenfalls mit guten Ergebnissen. Anni Winkler war mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen erfolgreich und konnte über 100m Flossenschwimmen ihre Bestzeit verbessern.

Auch Josefine Neudorf-Blochwitz hatte sich natürlich viel vorgenommen und konnte das mit je zwei zweiten und dritten Plätzen bestätigen. Der einzige männliche Starter aus Döbeln war diesmal Felix Elenkow. Er wollte den Mädchen beweisen, dass Er nicht schlechter als seine Mannschafskameradinnen ist und das gelang ihm recht gut. Neben guten Zeiten konnte Felix über 100m Streckentauchen den dritten Platz erkämpfen. So resümierte Trainer Frank Bautzmann: „Mit diesen guten Ergebnissen können am kommenden Wochenende alle zuversichtlich bei den Süddeutschen Meisterschaften in Riesa an den Startgehen.“ (DA/bautz/dwe)

