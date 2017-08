Schnell aus der Assiette löffeln Fast Food heißt es wörtlich in der Oberschule Bad Gottleuba. Das stört einige. Auch den Leiter. Eine Lösung aber würde neue Probleme bringen.

Essen in der Assiette ist nicht schlechter als anderes und hat einen Vorteil: Es ist schnell ausgegeben. Deshalb wird es in der Gottleubaer Oberschule so verteilt, was jedoch nicht allen gefällt. © Archivfoto: Thomas Lehmann

Essen mit dem eigenen Besteck, aus Aluassietten, auf Biertischgarnituren sitzend und den Busfahrplan im Rücken – und das alles in 20 Minuten. Unhaltbar, sagt jetzt eine Mutter und will die Zustände in der Bad Gottleubaer Oberschule ändern. Ihre ersten Erfahrungen: „Ich habe das Gefühl, es ist kein Wille da.“

Essenlieferant GBS Wiesenhof aus Pirna und Schulleiter Uwe Schenk haben den schon, sagen sie. Beide sind mit der Situation unzufrieden wie die Mutter, suchen Auswege und stoßen an Grenzen. Aus Sicht von Wiesenhof-Chef Frank Thomas funktioniert das System seit Jahren, auch wenn es ungünstig ist. Geschuldet ist das schnelle Assietten-Dilemma dem Busfahrplan. Wenn Schüler ihren Bus verpassen, müssen sie eine Stunde warten, sagt Schenk. „Es ist also ein sehr straffer Zeitplan.“ Mit den derzeit 80 bis 90 Essern täglich sei man zudem an der Auslastungsgrenze.

Die Alternative wäre, den Zeitplan zu lockern, also die Mittagspause zu verlängern. Dann könnte das Essen aus Kübeln auf Teller ausgegeben werden. In der Folge müssten die Buspläne geändert werden. Da die Gottleubaer Oberschüler von vielen Dörfern und kleinen Orten im Umfeld kommen, sind viele Buslinien betroffen. Es wäre also nicht mit der Umstellung einer Fahrt getan, sagt Schenk.

Das ist aber nur das eine Problem. Das andere: Viele Schüler sind schon jetzt neun und mehr Stunden auf den Beinen. Die Konsequenz: Wenn mehr Zeit zum Essen sein soll, wenn es die Mahlzeit auf den Teller statt aus der Assiette gibt, kommen die Kinder noch später nach Hause. Das trifft für die zu, die nach dem Unterricht heimfahren oder gehen, aber auch für die, die Ganztagsangebote nutzen. Die würden sich dann auch nach hinten verschieben, sagt Schenk. Zudem wären auch die Kinder betroffen, die nicht mit essen.

Prinzipiell ist es natürlich möglich, Buspläne zu ändern, sagt Ulrike Langhammer von der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft. Entsprechende Anträge sind über das Landratsamt zu stellen. Sie werden dann geprüft, Änderungen sind aber meist nur langfristig machbar und oft gar nicht, weil zu viele Linien und Anschlüsse betroffen sind. Beim Pirnaer Herder-Gymnasium wurde der Fahrplan geändert, als der Unterricht auf Blocksystem umgestellt wurde.

Doch selbst wenn das mit dem Busfahrplan organisatorisch machbar ist, stellt sich für den Schulleiter Schenk noch eine andere Frage: Will die Mehrheit der Eltern die damit verbundenen Konsequenzen? Er wird das Thema deshalb in der Schulkonferenz besprechen.

