Schnell, athletisch, cool – seit über 100 Jahren Radball hat in Freital eine große Tradition. Ein kleiner, eingeschworener Verein lebt die Leidenschaft für den rasanten Sport bis heute – und das erfolgreich.

Das Motto des Radsportvereins Freital könnte nicht treffender sein: „Wir sind ein kleiner, aber sehr feiner Verein“. Es ist eine zahlenmäßig zwar nicht besonders große, aber nichtsdestotrotz erfolgreiche und sympathische Truppe von Radball-Enthusiasten, die sich in der Sporthalle an der Potschappler Turnerstraße zum Training, Wettkampf oder einfach nur zum gemütlichen Beisammensein treffen.

Die Tradition des Radballs in Freital geht in die Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts zurück. Bereits im Jahr 1904 wurde der erste Radsportverein Freitals aus der Taufe gehoben. Aus dem Gründungsjahr existiert noch eine Satzung sowie eine damals übliche, reich verzierte Fahnenstange. „Wir haben schon nach anderen Überbleibseln der früheren Zeit geforscht, aber sind noch nicht fündig geworden. Wenn mal viel Geld in der Vereinskasse ist, wollen wir auch eine zur Fahnenstange dazugehörige Fahne erstellen lassen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Steffen Blümel.

Die Freitaler Hoch-Zeit des Radballs begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Radballer gehörten zu den Gründungsmitgliedern der Betriebssportgemeinschaft Stahl Freital. Unter Federführung von Arno Petzsch entwickelte sich eine starke Abteilung der Ballkünstler auf zwei Rädern.

1958 klopfte der damals zwölfjährige Harald Hanak an die Tür der Saubergturnhalle. Der gebürtige Potschappler war ein „Sport-Verrückter“, mit dem Hang zu nicht unbedingt alltäglichen Sportarten. Auf der Freitaler Sprungschanze Am Ternickel gehörte er zu den Besten bei den Schulmeisterschaften, mehr noch lockte Harald aber der Radball. Jahrzehntelang sollte er das Aushängeschild des Freitaler Radballs darstellen. Gemeinsam mit Günther Petzsch wurde Hanak 1962 in der Jugend DDR-Vizemeister, ein Jahr später holten beide sogar den Titel nach Freital. Mit seinen späteren Partnern Rudolf Schmidt, Heinrich Stiller, Andreas Thiele und Volker Kühn feierte Hanak Erfolge weit über die sächsische Landesgrenze hinaus. Drei Jahre lang spielte das Duo Hanak/Thiele in der DDR-Liga, mit Kühn wurde Hanak später mehrfacher Bezirksmeister.

Nach der Wendezeit wurde der RSV Freital als selbstständiger Verein gegründet. Hanak war bis 2014 Vereinsvorsitzender. „Es ist ein Sport, der mit dem Kopf, den Armen und den Beinen gespielt wird. Auch wenn es nur Zweier-Teams sind, ist es ein Mannschaftssport“, erklärt Hanak die Faszination Radball. Sein Nachfolger in der ersten Mannschaft der Freitaler, der heutige Vereinsvorsitzende Steffen Blümel, legt nach: „Es ist schnell, spektakulär, athletisch. Einfach cool“.

Der Mix macht’s

Die Mixtur aus Kraft und Kondition, gepaart mit Technik und natürlich einer gehörigen Portion Erfahrung, macht diesen Sport so attraktiv. Es bedarf sehr viel Trainingsfleiß, um das Zweirad auf dem Parkett erfolgreich zu beherrschen. So manch neu hinzugekommener Zuschauer staunt über die Fertigkeiten der Protagonisten. „Meine Arbeitskollegen waren schon als Zuschauer bei unseren Turnieren dabei und waren überrascht, wie scharf und platziert man mit dem Rad den Ball schlagen kann“, sagt Blümel.

Kraft und Ausdauer sind vonnöten, um im ständigen Vor und Zurück auf dem Spielfeld die Kontrolle über das Fahrrad zu behalten. Berührt man unfreiwillig den Boden, muss man den Spielzug abbrechen und als Strafe hinter die eigene Torlinie zurückfahren. „Das ist sicherlich ein Grund, warum es nicht leicht ist, Nachwuchs für diesen Sport zu finden. Die Kinder können nicht sofort Wettkämpfe bestreiten, da muss zunächst sehr viel erlernt werden“, erklärt der heutige Vereinsvorsitzende. Sein Vorgänger Hanak pflichtet ihm bei: „Es dauert in der Regel ein Jahr, bis man wettkampftauglich ist. Wir versuchen trotzdem das Training interessant zu gestalten, führen immer wieder kleine Trainingsspiele mit den Kindern durch“.

Momentan sind sechs Jungen im Trainingsbetrieb. Ab und zu kommen auch Studenten aus Dresden hinzu. Ein junger Mann, der in Glashütte den Beruf des Uhrmachers erlernt, gilt als große Nachwuchshoffnung. „Er war schon im Landeskader in Baden-Württemberg“, sagt Blümel.

Der 49-Jährige bildet gemeinsam mit Henrik Krumbholz das erste Team des RSV Freital. Sie spielen in der Verbandsliga, rangieren dort momentan auf dem siebten Platz. Am Sonnabend wird in der Halle an der Turnerstraße ein Spieltag veranstaltet. „Zuschauer sind gern gesehen. Ab 10 Uhr geht es los, wir versprechen attraktiven Radballsport“, sagt Blümel.

Aufstieg schon sicher

Sein Teampartner Krumbholz stammt aus dem mecklenburgischen Demmin, spielte sogar in der zweiten Bundesliga. „Ich arbeite als IT-Projektleiter, habe hier meine zweite Heimat gefunden. Meine höherklassige Radballzeit ist vorbei, es macht hier in Freital riesigen Spaß“, sagt der 30-Jährige. Während Krumbholz noch längst nicht zum Alten Eisen gehört, würde Blümel gern den Platz in der ersten Mannschaft freimachen für einen Nachfolger. „Seit 1988 spiele ich nun in der Ersten, da könnte man schon langsam etwas kürzer treten“, lässt der Automatisierungstechniker anklingen. Sein langjähriger Partner Michael Hiller, mittlerweile auch schon jenseits der 50, spielt in der zweiten Mannschaft mit Matthias Mestars. Sie liegen mit zehn Punkten Vorsprung in der Bezirksklasse auf Platz eins, werden zum Saisonende aufsteigen. Bei den Schülern spielen zur Zeit Marvin Redel und Dustin Böhm in der Bezirksliga eine gute Rolle.

Auch wenn Harald Hanak vor zwei Jahren sein letztes Spiel bestritten hat, vom Radball kommt der pensionierte Polsterer nicht los. Als Übungsleiter sowie als Schiedsrichter ist er ständig auf dem Hallenparkett zu finden. Als Schiri war Hanak sogar in der Bundesliga unterwegs. Und natürlich kommt auch das Vereinsleben außerhalb nicht zu kurz. Es werden gemeinsame Feiern veranstaltet, immer mit dabei sind auch die Frauen der Sportler. „Ich habe meinen Mann ja schließlich mit dem Radball geheiratet. Wir sind früher mit dem Motorrad oder dem Zug zu den Spielen gefahren. Und wenn es an den Frühjahrsputz in der Sporthalle geht, sind wir Frauen natürlich dabei“, sagt Hanaks Gattin: „Wir sind halt eine eingeschworene Truppe. Klein, aber sehr fein“.

