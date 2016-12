Schnell anmelden zur Schatzsuche Die neue Online-Plattform Lokalportal.de verschenkt 100 Euro als Gutschein. Wer sie haben will, muss schnell sein.

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nein, aber morgen! Denn dann gibt es für Nutzer der neuen Online-Plattform Lokalportal.de, einer Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, etwas zu gewinnen: Den weihnachtlichen Schatz im Wert von 100 Euro erhält, wer sich zunächst bei Lokalportal.de anmeldet und dann am schnellsten im geheimen Versteck, das ihm in einer E-Mail am Mittwoch gegen Mittag mitgeteilt wird, auftaucht.

Es gilt: Wer zuerst kommt, darf den Schatz behalten. Lokalportal.de ist eine Online-Plattform für das lokale Miteinander, in der sich Menschen aus der Region seit Anfang Dezember austauschen können. Gegründet wurde sie von drei jungen Leuten aus Kiel: Justin J. Hallauer, Marc Leuthardt und Sebastian Penthien. Neben Paderborn wurde Meißen als Pilotstadt ausgewählt.

