Schneider-Moden mit neuer Filiale Das Großenhainer Unternehmen hat ein weiteres Geschäft eröffnet. Diesmal in Naumburg.

Schneider-Moden schreibt seine Erfolgsgeschichte fort. Das Unternehmen aus Großenhain hat jetzt seine 41. Filiale eingeweiht. Wie Schneider-Moden diese Woche mitteilte, sei am 2. März in Naumburg ein Esprit-Store „erfolgreich in die Geschäftswelt gestartet“. Auf 150 m² werden die aktuellen Kollektionen von Esprit und EDC sowie passende Accessoires angeboten. Außerdem planen die Großenhainer einen zweiten Laden in Naumburg. Am Gründonnerstag soll ein Multistore von Schneider-Moden eröffnet werden.

Das Großenhainer Mode-Unternehmen ist nun in 21 ostdeutschen Städten vertreten. In Dresden und Leipzig mit jeweils fünf Geschäften. Am weitesten entfernt sind die drei nördlichsten Filialen in Rostock. Die südlichsten Geschäfte befinden sich in Chemnitz. Die Ost-West-Ausdehnung reicht von Cottbus nach Quedlinburg.

Schneider-Moden wurde 1993 in Riesa gegründet. 1996 wurde die zweite Filiale in Großenhain eröffnet. Seit 2008 ist das Unternehmen im Gewerbegebiet Großenhainer Flugplatz ansässig.

