Schneider-Kunden bangen um Guthaben

Meißen. Astrid Iltzsche aus Ostrau westlich von Lommatzsch fühlt sich geprellt. Sie habe bei der Meißner Firma Mineralöl Schneider einen Sparplan laufen. Der sei reichlich gefüllt, so die Hotelchefin in einer Reaktion auf den SZ-Bericht über die Insolvenz des Öl-Händlers. Wie viele andere Kunden auch lässt sie im Rahmen des sogenannten Wärme-Abos jeden Monat eine bestimmte Summe von ihrem Konto einziehen. Diese entspricht ungefähr einem Zwölftel des Jahresbedarfs an Öl. So kommt eine Summe zusammen, von der sich die alljährliche Tankrechnung bezahlen lässt. Gleichzeitig werden die Kosten gestreckt. Durch die Insolvenz von Mineralöl Schneider könnte dieses Geld verloren sein. Das befürchtet Astrid Iltzsche. „Mein ganzes Guthaben ist nun futsch“, schreibt sie.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/schneider-kunden-bangen-um-guthaben-3625108.html