Schneider-Kunden bangen um Guthaben In Folge der Insolvenz wurden auch Hunderte Konten von Heizöl-Beziehern bei dem Unternehmen gesperrt.

Gut ausgeschildert: Der Weg zu dem Meißner Unternehmen Mineralöl-Schneider ist nicht zu verfehlen. Die Zukunft des Betriebes ist derzeit aufgrund eines Insolvenzverfahrens nicht ganz so klar absehbar. © Claudia Hübschmann

Astrid Iltzsche aus Ostrau westlich von Lommatzsch fühlt sich geprellt. Sie habe bei der Meißner Firma Mineralöl Schneider einen Sparplan laufen. Der sei reichlich gefüllt, schreibt die Hotelchefin in einer Reaktion auf den SZ-Bericht über die Insolvenz des Öl-Händlers. Wie viele andere Kunden auch lässt sie im Rahmen des sogenannten Wärme-Abos jeden Monat eine bestimmte Summe von ihrem Konto einziehen. Diese entspricht ungefähr einem Zwölftel des Jahresbedarfs an Öl. So kommt eine Summe zusammen, von der sich die alljährliche Tankrechnung bezahlen lässt. Gleichzeitig werden die Kosten gestreckt. Durch die Insolvenz von Mineralöl Schneider könnte dieses Geld verloren sein. Das befürchtet Astrid Iltzsche. „Mein ganzes Guthaben ist nun futsch“, schreibt sie.

Mit dieser Ansicht steht sie nicht allein. Ein Meißner, der seinen Namen nicht veröffentlichen möchte, erzählt direkt in der SZ-Redaktion von seinen Schwierigkeiten beim Bestellen von Heizöl. Unter der regulären Nummer habe er bei Schneider trotz mehrmaliger Versuche niemanden erreichen können. Nur über private Kontakte sei schließlich ein Gespräch zustande gekommen. In Folge der Insolvenz könne er nicht auf sein Angespartes von immerhin knapp 1 000 Euro zugreifen, habe er bei dieser Gelegenheit erfahren. Geliefert werde weiterhin, allerdings zur Sicherheit gegen Bargeld direkt vor Ort.

Auf diese Auskunft hin, so berichtet der Rentner, sei er sofort zur Sparkasse geeilt, um den monatlichen Einzug des Geldes zu widerrufen und die letzten zwei Monatsraten zurückzubuchen. Zumindest wolle er dies versuchen, sagt der Meißner. Bei der Sparkasse habe ihm eine Mitarbeiterin bedeutet, dass bereits andere Kunden mit dem gleichen Problem um die Hilfe der Bank nachgesucht hätten.

Der für die Schneider Mineralöl Meißen GmbH eingesetzte Insolvenzverwalter Olaf Seidel bestätigt, dass auf Guthaben aus den Wärmeabo-Verträgen derzeit keine Ware mehr geliefert werden dürfe. Die betroffenen Kunden müssten jederzeit mögliche neue Belieferungen daher vollständig bezahlen. „Ihre Guthaben werden in der Insolvenz als Gläubiger berücksichtigt“, so Rechtsanwalt Seidel auf SZ-Anfrage. Die Kunden hätten seinen Angaben zufolge Geld auf die normalen Geschäftskonten des Unternehmens eingezahlt, dieses sei dort im gewöhnlichen Geschäftsverkehr verwendet worden. Juristisch isolierte, den Kunden zuzurechnende Guthaben gebe es entsprechend nicht. Die Abo-Kunden könnten deshalb nicht bevorzugt berücksichtigt werden. Für eine seriöse Prognose zu der im Insolvenzverfahren zu erwartenden Quote ist es Seidel zufolge viel zu früh.

Rechtsexperte Michael Hummel von der Sächsischen Verbraucherzentrale in Leipzig warnt Wärmeabo-Kunden vor vorschnellen Schritten. Die Verträge müssten zuvor eingehend analysiert werden. Die angeblichen Vorteile des Geschäftsmodells Wärme-Abo würden sich für ihn allerdings nicht sofort erschließen.

Wie die SZ Ende letzter Woche berichtete, hat nach Angaben von Geschäftsführer Wolfgang Schneider eine kurzfristige Liquiditätsklemme dazu geführt, dass mit der Schneider Mineralöl GmbH das umsatzstärkste Unternehmen im Landkreis Meißen Insolvenz anmelden musste. Zwei weitere Firmen der Gruppen – wozu auch die EPT-Tankstellen zählen – sind seinen Angaben zufolge nicht betroffen. Insolvenzverwalter Olaf Seidel aus Dresden kam am Montag nach Meißen und übernahm die Führung des Unternehmens. Alle Gutscheine der Firma behalten ihre Gültigkeit. Für die Zukunft des Unternehmens ist es jetzt wichtig, einen neuen Investor zu finden. Darauf konzentriere sich die Arbeit des Insolvenzverwalters und Inhabers.

Die Nachricht über die Insolvenz kam überraschend. In der von der LBBW Sachsen Bank 2016 erstellten Rangliste der 100 größten Unternehmen in Mitteldeutschland belegt das Unternehmen mit einem Umsatz von 200 Millionen Euro und 73 Mitarbeitern Platz 81.

