Schneewehen bremsen Autofahrer aus

Neustadt sichert sich 250 Tonnen Streusalz als Reserve

Mit Schneeverwehungen zu kämpfen hatten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Neustadt. Schwerpunktmäßig waren sie an der sogenannten Viehweide in Polenz, im Bereich Neuhäuser in Krumhermsdorf und auf der Straße zwischen Rückersdorf und Großdrebnitz im Einsatz. „Überall, wo die Bebauung fehlt, gibt es Schneeverwehungen“, sagt Bauhofleiter Jörk Wolf. Seine Mitarbeiter würden derzeit am Limit arbeiten. Die Trupps waren mit der gesamten Fahrzeugflotte unterwegs. Dazu gehören ein Lkw, zwei Groß- und drei Kleintraktoren sowie vier Multicars. Außerdem hat die Kommune vier Fremddienstleister unter Vertrag, die in Rugiswalde, Oberottendorf und Langburkersdorf Schnee räumen und streuen. Hinzu kommen zwei Handtrupps, die an Bushaltestellen eingesetzt werden.

„Wir bereiten uns bereits auf die nächsten Schneefälle vor“, sagt Wolf am Mittwochnachmittag. Denn in der Nacht zu Donnerstag soll es erneut stark schneien. Die Neustädter seien darauf vorbereitet. Das Streusalzsilo wurde diese Woche aufgefüllt. Insgesamt 75 Tonnen stehen nun zur Verfügung. Eine Notreserve hat Jörk Wolf ebenfalls parat. Sollte auch die aufgebraucht sein, dann können kurzfristig weitere 250 Tonnen geliefert werden. „In einem normalen Winter verbrauchen wir durchschnittlich an die 350 Tonnen Streusalz“, sagt der Bauhofchef.