Schneesturm verursacht Unfälle

Symbolbild © dpa

Landkreis Görlitz. Die Schneeverwehungen haben am Mittwochabend im ganzen Landkreis Görlitz, wie auch in Rest Sachsens, für Unfälle und für erhebliche Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Das teilte ein Sprecher des Bereitschaftsdiensts der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ mit.

Nur langsam ging es für Autofahrer etwa auf der B6 und auf der S111 voran. Das seien aber nur zwei von „hunderten Straßen“, so der Polizeisprecher.

Die Polizei erfasste vom Beginn des Schneefalls um 13.36 Uhr bis 20.50 Uhr insgesamt 15 Unfälle im Revierbereich Görlitz, davon sechs in Görlitz und Umgebung, sechs in Zittau und Umgebung und drei in Weißwasser und Umgebung. Einige Fahrzeuge rutschten zur Seite. Nicht in allen Fällen musste die Polizei zum Unfallort fahren. „Viele Bürger haben sich auch selbst gekümmert und entsprechende Dienste wie den ADAC gerufen.“ Zu Personenschäden kam es nicht. Am späten Abend habe sich die Lage allmählich wieder beruhigt.

Die Polizei rät weiterhin, vorsichtig zu fahren und die Hinweise des Deutschen Wetterdiensts zu beachten. Dieser hatte zuletzt am Mittwoch um 20.30 Uhr eine „Warnung vor markantem Wetter“ (Stufe 2 von 4) für den Bereich Ostsachsen veröffentlicht. (szo)

