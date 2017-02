Schneespuren verraten Einbrecher

Wagen überschlägt sich Pulsnitz. Eine 29-Jährige wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn leicht verletzt. Die junge Frau fuhr mit dem Chevrolet in Richtung Dresden. Zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla musste sie bremsen. Dabei verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Mit ihr saßen noch eine 29-Jährige und eine 23-Jährige im Auto. Die beiden Mitfahrerinnen verletzten sich ebenfalls leicht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro.

Rauch auf der Autobahn Burkau. Schlechte Sicht hatten am Dienstagabend Autofahrer auf der Autobahn. Starker Rauch stieg kurz vor 19 Uhr am Burkauer Berg auf. Die Autobahnpolizei konnte die Ursache dafür schnell ausmachen: Ein Laster hatte eine Panne. Offenbar hatte der Laster einen Motorschaden, weshalb Öl verqualmte. Ein Pannendienst kümmerte sich weiter um das Fahrzeug.

Polizisten beleidigt Bautzen. Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend Polizisten am Bautzener Kornmarkt verärgert. Der Mann aus Libyen hatte den Beamten mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Schließlich warf er eine Glasflasche in Richtung eines Polizeifahrzeugs, verfehlte das Auto aber. Die Polizeibeamten erstatteten eine Anzeige. Die Ermittlungsgruppe Platte übernimmt die weiteren Untersuchungen.

Unerlaubter Drogenbesitz Bautzen. Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag zwei Verdächtige auf dem Kirchplatz in Bautzen kontrolliert. Die Polizisten stellten bei dem 29-jährigen und der 20-jährigen Deutschen je ein Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz sicher, bei der es sich wahrscheinlich um Betäubungsmittel handelt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen übernimmt die Ermittlungen.

In den Gegenverkehr gerutscht Ullersdorf. Am Dienstagabend kam es zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger geriet mit seinem Audi in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem Bus zusammen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer sein Tempo nicht an die Wetterbedingungen angepasst hatte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 10000 Euro.