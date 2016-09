Schneeschiebeschild gestohlen

Bad Schandau. Eine Streife des Zoll kontrollierte am Grenzübergang Schmilka am Donnerstagabend einen VW Caddy. Bei der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch beim Fahrer (50) fest und verständigten die Landespolizei. Diese übernahm den Sachverhalt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, veranlassten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein ein.

Dippoldiswalde. Unbekannte hebelten in der Nacht zum Donnerstag die Zugangstür zu einem Wohnwagen auf, der in einem Garagenkomplex an der Rabenauer Straße abgestellt war. Anschließen stahlen sie aus dem mobilen Heim eine Angelausrüstung, einen Fernseher samt DVD-Player sowie Radio im Gesamtwert von rund 800 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Stolpen. Der Fahrer (57) eines BMW befuhr Donnerstagnachmittag die Neustädter Straße in Richtung Schützenhausstraße. An der Einmündung zur Schützenhausstraße bemerkte er einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW Passat (m/57) zu spät und fuhr auf diesen auf. Es entstand ein Schaden von knapp 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim BMW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der Führerschein des 57-Jährigen wurde durch die Polizisten einbehalten.

Rathmannsdorf. Auf ungewöhnliches Diebesgut hatten es Unbekannte in dieser Woche in Rathmannsdorf abgesehen. Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagfrüh drangen sie auf das Bauhofgelände der Gemeinde ein. Die Kriminellen entwendeten daraufhin das Schneeschiebeschild eines Multicars. Wie die Polizei mitteilt, entstand dadurch ein Sachschaden, der auf rund 3500 Euro geschätzt wird.

Pirna. Unbekannte brachen Mittwochnacht an der Herbert-Liebsch-Straße die Fenster zu zwei Gebäuden auf. Anschließend drangen sie in die Büros mehrerer Firmen ein und durchsuchten diese. Angaben zu möglichem Stehlgut sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Navigationsgeräte aus zwei VW gestohlen

Wilsdruff. In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte am Ludwig-Jahn-Weg in einen VW Touran sowie an der Straße Zur alten Poststraße in einen VW Tiguan ein. Anschließend bauten sie die Radio-Navigationsgeräte aus und stahlen sie. Deren Wert beträgt insgesamt rund 1.500 Euro. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden von rund 200 Euro.