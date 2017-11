Schneeschauer in Kötzschenbroda Nächste Woche ab Freitag ist „Lichterglanz & Budenzauber“ auf dem Kötzschenbrodaer Dorfanger – ohne Nizzasperren.

Sie lassen es rieseln. Frau Holle und der Engel – Andrea Post und Tim Schreiber – in den Fenstern der Heimatstube auf dem Altkötzschenbrodaer Dorfanger. Ab nächstem Wochenende erzählen sie von hier aus Märchen für die Weihnachtsmarktbesucher. © Daniel Schäfer

Für wenige Momente gab es am Freitagvormittag Schnee in Kötzschenbroda. Die Schauspieler Andrea Post als Frau Holle und Tim Schreiber schüttelten Flocken aus Stärke aus dem Fenster der Heimatstube.

Die für einige Passanten verblüffende Mini-Märchen-Show war der Auftakt für den Radebeuler Weihnachtsmarkt „Lichterglanz & Budenzauber“, der am nächsten Freitag startet. An den ersten drei Adventswochenenden soll es auf dem Dorfanger von Altkötzschenbroda auf besondere Art weihnachtlich zugehen.

Unter den 95 Marktständen werden zehn sächsische Winzer mit ihrem typischen weißen und roten Winzerglühwein vertreten sein. Die Organisatoren vom Kulturamt geben an, dass die Tasse etwa drei Euro kosten soll. Preisvorschriften würden den Winzern nicht gemacht. Lediglich eine gemeinsame Tassenspüle ist für dieses Jahr aufgestellt worden, an der sich die Winzer beteiligen sollen. Eine einheitliche Tasse wie auf dem Dresdner Striezelmarkt gibt es allerdings noch nicht.

Auch sei nicht geplant, wie in Dresden oder auch Meißen, Betonteile – sogenannte Nizzasperren – gegen Anschläge zu platzieren. Sicherheitsdienst sei da auf dem Weihnachtsmarkt, aber da die Zufahrten schmal sind, seien diese Betonsperren nicht nötig, sagt Kulturamtsleiter Alexander Lange.

Die Besucher sollen sich vielmehr, neben dem Glühweinprobieren, an Märchen, Gesang und auch mal inniger Ruhe erfreuen. Märchen und Komisches bieten sieben Theater und Puppenbühnen wie Volkmar Funke mit Katzenabenteuern oder Arnold Böswetter als ruppig-skurriler Alter mit derben Sprüchen. Der übereifrige Engel, der die Betten schüttelt, will übrigens Frau Holle den Rang ablaufen, während die nach Grönland gereist ist. Wie immer unterm Fenster an der Heimatstube.

In der Friedenskirche werden am zweiten Adventswochenende, am Sonnabend ab 17 Uhr, 200 Sänger der Radebeuler Chöre auftreten und zum Singen in die Weihnacht einladen.

Wer beim Gang durch die Budenwelt kalte Füße bekommt, kann sich diese wieder tanzend wärmen, etwa bei Musik von der Gruppe „Krambambuli“ auf dem Kirchplatz oder neben der Jindrich-Staidel-Combo zur „Böhmischen Weihnacht“ in der Angermitte.

Dort übrigens beginnt auch wieder der Lichterpfad, auf welchem Weihnachtsmarktbesucher Ruhe finden. Gestaltet haben den Pfad diesmal die chilenischen Künstler Muriel Cornejo und César Olhagaray. Die zwölf aus Weidenruten geformten Laternen tauchen den Weg über den Dorfanger in sanftes Licht und nehmen die Flanierenden mit auf eine Weltreise zu den Weihnachtsfesten rund um den Globus, so der künstlerische Leiter für „Lichterglanz & Budenzauber“ Helmut Raeder.

Jeweils Freitag und Sonnabend ist der Weihnachtsmarkt bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr geöffnet. Den offiziellen Auftakt gibt es am nächsten Sonnabend mit dem Stollenanschnitt auf dem Kirchplatz. Bäckermeister René Dolze will mit seinen Friesenpferden vom Hof in Lindenau das zwei Meter lange Backwerk vorfahren und allen Naschsüchtigen spendieren. Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) wird dem Bäcker und dem Weihnachtsmann mit dem Stollenmesser beim Abschneiden zur Hand gehen.

Viel Freude und Leckeres also. Lediglich mit Parkplätzen könnte es eng werden. Stellplätze gibt es an der Elbe auf der Festwiese. Dresdnern wird geraten, über Cossebaude und die Brücke anzureisen. Und wenn dann noch Frau Holle in echt was rieseln lässt, dann wäre alles perfekt.

www.weihnachtsmarkt-radebeul.de

zur Startseite