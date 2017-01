Schneepflug mit vier PS Vor 70 Jahren schoben Pferde Schnee auf Riesas Straßen. Heute misst die Technik sogar die Temperatur des Asphalts.

Winterdienst zu Pferd: Auf dieser Aufnahme aus der Nachkriegszeit schiebt ein einfacher Pflug den Weg zwischen Weida und Merzdorf frei.

Heute fahren an gleicher Stelle Schneepflüge mit Technik, die automatisch regelt, wie stark gestreut wird – je nach Temperatur.

Das Foto aus dem Stadtmuseum lässt erahnen, welche Plackerei der Winterdienst in Riesa vor rund 70 Jahren noch mit sich brachte: Vier Pferde ziehen darauf einen V-förmigen Schneepflug aus Holz einen Weg entlang. Gleich vier Personen begleiten das Gespann. Kein Streusalz, kein Splitt – aber immerhin ist die Straße halbwegs frei für den Verkehr – und auch für den Radfahrer, der im Hintergrund zuschaut.

Entstanden ist das Foto vermutlich zwischen 1945 und 1949 an der heutigen Rostocker Straße, mit Blick auf die „Drei Brücken“, erklärt Museumsmitarbeiter Volker Thomas. Die Zeiten solcher einfacher Pferdegespanne sind beim städtischen Winterdienst längst vorbei. Heute schiebt und streut die städtische AGV mit Lkw, bei denen allein der Streuer 30 000 Euro kostet, erklärt Andreas Sonnenfeld. Dabei kommt auch immer mehr Technik zum Einsatz, wie der technische Leiter der AGV erklärt. Das absolute Highlight sei ein Asphaltthermometer, das in Echtzeit die Temperatur auf der Straße misst. „Je nach Temperatur wird dann elektronisch gesteuert, wie stark wir streuen.“ Dem Fahrer wird die Temperatur auf einer digitalen Anzeige gezeigt. „Wenn der Asphalt auf einer Brücke beispielsweise zwei Grad kälter ist, dann wird dort entsprechend mehr Salz ausgebracht“, sagt Sonnenfeld.

Zwischen fünf und 40 Gramm Streumasse pro Quadratmeter kann ein Lkw auf die Straße bringen. Im Streuer stecken dabei nicht nur bis zu 3,5 Kubikmeter Trockensalz, sondern auch mehr als 1 700 Liter Sole. Das reicht für etwa 70 Kilometer Straße. „Durch die Mischung aus Sole und Feststoff sparen wir Salz“, erklärt Sonnenfeld. Beim Winterdienst würden damit etwa 20 bis 30 Prozent weniger verbraucht. Streumenge, Streubreite, selbst die Streurichtung: Alles lässt sich mit den modernen Geräten einstellen, von denen die AGV derzeit über drei Stück verfügt. Weitere Aufrüstungen sind nicht ausgeschlossen – schließlich müsse man auch mit der Zeit gehen.

Dass die großen Fahrzeuge im Schnee stecken bleiben könnten, hält er für so gut wie ausgeschlossen. Selbst 50 Zentimeter Neuschnee dürften noch kein Problem darstellen, schätzt Sonnenfeld. „Die Frage ist allerdings in so einem Fall: Wohin mit dem Schnee?“ Schon jetzt gebe es nach starkem Schneefall Anrufer, die sich beschweren, weil der Schnee von der Straße vor ihrer Einfahrt gelandet ist. „Wir bitten unsere Fahrer schon um Rücksicht“, sagt Sonnenfeld, „aber manchmal lässt sich so etwas nicht vermeiden.“ Umgekehrt würde sich Sonnenfeld aber auch mehr Rücksicht der Autofahrer wünschen. „Unsere Fahrer brauchen keine Sitzheizung, denen wird schon wegen der unvernünftigen Autofahrer heiß.“ Regelmäßig werde ihm von gefährlichen Überholmanövern berichtet, oder von Pkw-Fahrern, die den Schneepflug an der Kreuzung schneiden, um ja nicht hinter ihm herfahren zu müssen. „Das sind dann gleichzeitig diejenigen, die sich am lautesten über schlecht geschobene Straßen beklagen.“ Auch die bekommt der technische Leiter der AGV oft zu hören. Aber es sei nun einmal so, dass zuallererst jene Straßen geschoben werden, die für den Berufsverkehr besonders wichtig sind, sowie bestimmte Ausfallstraßen, etwa die Verkehrsadern Richtung Krankenhaus. Auf kleinen Nebenstraßen werde eben auch mal nur Splitt ausgefahren. Trotzdem seien die AGV-Mitarbeiter im Winter ab 4 Uhr morgens im Dienst – und bis 8 Uhr müssen an einem Wochentag alle wichtigen Straßen geschoben sein. Die moderne Technik hilft dabei – und trotzdem ist das Schneeräumen alles andere als Zuckerschlecken.

Denn von den 35 Mitarbeitern, die für den Winterdienst im Einsatz sind, fährt eben nicht jeder den Schneepflug, betont Andreas Sonnenfeld. Man dürfe die Leute nicht vergessen, die bis zu zehn Stunden am Tag in der Kälte auf Fußwegen und vor Bushäuschen streuen und schieben. Eine Heidenarbeit, fast ohne technische Hilfe. So gewaltig ist der Unterschied zu früher dann doch noch nicht.

