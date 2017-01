Schneepflug landet in Graben In Langenhennersdorf kam das Räumfahrzeug von der Straße ab und drohte, einen Abhang hinabzustürzen. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

zurück Bild 1 von 3 weiter Nicht ging mehr: Der Schneepflug blieb am Sonntag an einer Steigung am Ortsausgang von Langenhennersdorf stecken. © Marko Förster Nicht ging mehr: Der Schneepflug blieb am Sonntag an einer Steigung am Ortsausgang von Langenhennersdorf stecken.

Mit dem linken Vorderrad steckte das Räumfahrzeug in einem Graben fest.

Erst nach Stunden konnte der Schneepflug geborgen werden. Zwei Bergungsfahrzeuge waren dafür notwendig.

Nach den Schneefällen in der vergangenen Nacht kam in Langenhennersdorf am Sonntag selbst der Schneepflug nicht mehr weiter. Wie ein Fotoreporter berichtet, rutschte das Räumfahrzeug der Straßenmeisterei Dohma am Mittag in einen Graben am Ortsausgang. Der Fahrer war gerade zum Schneeschieben und Salzstreuen auf der Hauptstraße in Langenhennersdorf unterwegs. Am Ortsausgang wollte er nach links auf die Straße Richtung Forsthaus abbiegen, bei der Steigung der Straße von über 14 Prozent kam der Lkw auf der eisglatten Straße jedoch ins Rutschen. Mit dem linken Vorderrad blieb der Schneepflug schließlich im Graben stecken.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht mehr von alleine aus seiner misslichen Lage befreien und forderte einen Abschleppdienst, da das Räumfahrzeug einen Abhang hinabzustürzen drohte. Der erste Versuch, das schwere Gefährt zu befreien, misslang jedoch. Der Schneepflug rutschte weiter ab. Erst am Nachmittag, als ein zweites Bergungsfahrzeug vom ADAC an der Unfallstelle eintraf, konnte das Winterdienstauto befreit werden.

Zeitweise kam an der Unglücksstelle während der Bergungsarbeiten zu Behinderungen. Der Fahrer blieb unverletzt. (SZ/mit mf)

