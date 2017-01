Schneekunst wird zur Pilgerstätte Die Schneeskulpturen am Alten Zollhaus in Neuhermsdorf sind fast fertig. Nun wird ein Besucheransturm erwartet.

Noch sind die Künstler mit dem Bau der Schnee-skulpturen beschäftigt. Aber die Schaulustigen kommen bereits, um ihnen zuzusehen. Damit am Wochenende genug Parkplätze bereitstehen, hat die Gemeinde eine Wiese räumen lassen. © Egbert Kamprath

Die Schneekünstler legen letzte Hand an ihre vier Skulpturen, die sie am Landhotel „Altes Zollhaus“ in Neuhermsdorf gestalten. Währenddessen hat am Donnerstag die Gemeinde Hermsdorf auf der Wiese gegenüber vom Hotel Parkplätze frei schieben lassen. „Damit sorgen wir vor, dass wir genug Platz für die Autos der Besucher haben“, sagt Bürgermeister Andreas Liebscher (parteilos). Denn Neuhermsdorf ist am Wochenende nur mit dem Auto zu erreichen. Das Parken auf der Wiese kostet zwei Euro.

Dafür ist die Besichtigung der Schnee-

skulpturen ohne Eintritt möglich. Vier Künstler haben „Legenden der Geschichte“ aus den Schneewürfeln mit 2,50 Meter Seitenlänge herausgearbeitet. Cäsar und Cleopatra, zwei Kreuzritter, Kaiser Barbarossa und Christoph Kolumbus geben sich im Osterzgebirge ein Stelldichein. Das Wetter, um sie zu besichtigen, ist noch sehr günstig. Am Donnerstagmittag stand das Thermometer in Hermsdorf bei sieben Grad unter null, die Sonne schien und ein rauer Wind blies übers Erzgebirge. (SZ/fh)

