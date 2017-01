Schneekanonen lassen es schneien auf der Lausche Am Wochenende könnte eventuell die neue Skisaison in Waltersdorf beginnen.

So sah es noch am Neujahrsmorgen am Lauschehang in Waltersdorf aus. Inzwischen haben die Schneekanonen und der Neuschnee schon für etwas mehr weiße Pracht gesorgt. © Verein

Zu Silvester ist in Waltersdorf nicht nur gefeiert worden. Die Mitglieder des „Alpinen Skiverein Lausche“ (ASVL) haben am späten Nachmittag auch die drei Schneekanonen auf den Lauschehang in Betrieb genommen. Bis in den Neujahrsmorgen sind sie durchgelaufen und haben schon mal für etwas Schnee auf dem höchsten Berg des Zittauer Gebirges gesorgt. „Die Temperaturen sind für die nächsten Tage im einstelligen Minusbereich gemeldet und gehen dann weiter runter“, berichtet Vereinsvorsitzender Tilo Knöbel.

Deshalb lohnt es sich nun die Kanonen anzuschalten. Allerdings gab es am 1. Januar ein kleines technisches Problem, das aber schnell behoben worden ist, schildert er. So haben die Kanonen auch die zweite Nacht des neuen Jahres Schnee produziert. Am Montag ist noch Neuschnee hinzugekommen. Und glücklicherweise spielt der Wind mit, schildert er. Denn weht der zu stark, ist der Einsatz der Kanonen sinnlos.

Infos zum Lauschelift zurück 1 von 4 weiter Betriebszeiten: bei entsprechender Schneelage täglich Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr; Sonnabend/Sonntag 9.30 bis 16 Uhr Flutlichtbetrieb: Mittwoch, Freitag und Sonnabend bis 21 Uhr oder länger bei entsprechender Schneelage und viel Andrang Schanzenlift: wird an Wochenenden, während der Ferien in Sachsen und Brandenburg und sonstigem Bedarf zugeschaltet Schneetelefon: 03584135745

Bis der große Lauschelift aber läuft, dauert es noch ein paar Tage. „Wir hoffen, dass wir am Wochenende die neue Skisaison an der Lausche eröffnen können“, sagt der Vereinsvorsitzende. Vor Sonnabend wird es aber definitiv nicht. Denn eine etwa 20 Zentimeter hohe Schneedecke wird mindestens gebraucht. Und dann muss der Abfahrtshang ja auch noch mit dem Pistenbully präpariert werden. „Wir haben zwar in diesem Jahr viele Maulwurfshügel auf dem Hang, dafür haben aber die Wildschweine keinen Schaden gemacht, wie in den Jahren zuvor“, sagt Tilo Knöbel. Den Start der Skisaison will der Verein rechtzeitig über die Medien bekannt geben. Aber auch das Schneetelefon kann angerufen werden. Es wird bis dahin zugeschaltet.

