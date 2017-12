Schneefront trifft Deutschland Flüge fallen aus, Züge müssen langsamer fahren, Autos rutschen in Straßengräben. Zwei Senioren sterben.

Spaziergänger am Großen Feldberg im Taunus erfreuen sich am Neuschnee, Autofahrer fanden’s weniger lustig. © dpa/Jan Eifert

Hannover. Der Auftakt in die Adventszeit war winterlich. In vielen Regionen Deutschlands lag der Schnee am Sonntag zentimeterhoch. In Niedersachsen starb eine 86-Jährige. Sie hatte in einem Auto gesessen, das bei Uelzen auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr krachte. In Thüringen erfror ein 83-Jähriger – wahrscheinlich, weil der demente Senior den Weg zurück ins Altenheim nicht mehr fand.

Vor allem im südlichen Niedersachsen, im Norden Hessens sowie in Sachsen-Anhalt hatte es in der Nacht und am Morgen teils heftig geschneit. In und um Celle sowie auf den Autobahnen im Landkreis Harburg kam es zu mehr als einem Dutzend Glätteunfällen, wie die Polizei in Niedersachsen mitteilte. Bei der Bahn verzögerten sich die IC- und ICE-Züge zwischen Göttingen und Kassel, auch auf der Strecke Richtung Fulda und Würzburg wurde vorübergehend das Tempo reduziert.

Am Flughafen in Frankfurt am Main mussten sich Reisende auf Verzögerungen einstellen. Es seien bisher 82 Flüge annulliert worden, sagte ein Fraport-Sprecher am Nachmittag. Die durchschnittliche Verspätung im Luftverkehr habe eine Stunde betragen. Mitarbeiter seien im Einsatz, um Flugzeuge, Start- und Landebahnen von Schnee zu befreien.

Neuschnee in Sachsen

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden die Niederschläge allmählich in Regen übergehen. „Wir haben es mit einer Warmfront zu tun, die langsam feuchte Luft südostwärts nach Deutschland bringt“, sagte ein Sprecher des DWD. Zu Wochenbeginn werde es milder.

Die Schneefallgrenze sollte am Montag bis auf 800 Meter steigen. Am längsten halte sich der Schnee im Südosten, in Bayern und Sachsen. Dort könnten in höheren Lagen 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee in den nächsten ein bis zwei Tagen fallen. (dpa)

