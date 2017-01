Schneefräsencup kann starten Die Strecke in Bärenfels ist bereit, genug Schnee liegt sowieso.

Ranklotzen heißt es am Sonnabend in Bärenfels. © dpa

Zehn Starter hatten sich am Freitagmittag verbindlich für den Bärenfelser Schneefräsenwettbewerb am Sonnabendnachmittag angemeldet, wie Wieland Sartor informierte. Er ist Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Bärenfels, die den Winterspaß zum zweiten Mal organisiert. „Wir hatten die Idee schon vor einigen Jahren. Aber dann hat es mit dem Wetter immer nicht gepasst“, erzählt der Wehrleiter. Vor zwei Jahren hat die Bärenfelser Wehr dann zum ersten Mal diesen Spaßwettbewerb durchgeführt.

Am Donnerstag haben die Veranstalter schon den Parcours abgesteckt. Es ist jeweils eine Strecke von 16 Metern, welche die Teilnehmer an dem Wettfräsen vom Schnee befreien müssen. Die Zeit wird gestoppt. Am Donnerstag lagen in Bärenfels rund 30 Zentimeter Schnee. Da am Freitag noch etwas dazugekommen ist, steht dem Schneefräsen-Challenge in diesem Jahr nichts mehr im Weg. Teilnehmer können sich am Sonnabend noch bis 15 Uhr anmelden. (SZ/fh)

Schneefräsen-Challenge am Kurpark Bärenfels, Sonnabend, 14. Januar, ab 15 Uhr.

