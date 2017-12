Schneefräse in Ebersbach entwendet Vor ihrer Tat decken die Kriminellen den Sensor des Bewegungsmelders ab.

Ebersbach. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag von einem Grundstück an der Thüringerstraße in Ebersbach eine Schneefräse entwendet. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

Den Sensor des Bewegungsmelders hatten die Diebe zuvor abgedeckt. Das verschwundene Gerät der Marke Güde vom Typ GSF 1700 hat nach Angaben des Eigentümers einen Wert von etwa 700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

