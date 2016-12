Schneefall, Elfen und Fondue am Klosterplatz Freitag gibt es in Görlitz wieder den Weihnachtsmarkt von Schülern des Augustum-Annen-Gymnasiums. Drei Teams stellen sich und ihre Angebote vor.

Der Markt findet im Hof des Augustums am Görlitzer Klosterplatz statt.

Team „Schneefall“ sind Julia Szagunn, Selena Brill, Clara Hepper und Victoria Kitte.

Team „Fondue for You“ sind Moritz Vogt, Hermann Suchland, Michael Blasius, Michel Stäbler, Christopher Hilgner, Jonathan Kretschmer, Kamil Grabczewski und Jakub Golembiowski.

Team „Elfen helfen“ sind Jennifer Patzelt, Antonia Weimann, Anna Schlemmer, Lene Seidel und Hanna Maiwald.

Görlitz. Er ist mittlerweile eine Besonderheit: der Weihnachtsmarkt des Augustum-Annen-Gymnasiums. Die Schüler bereiten ihn mit viel Herzliebe vor, basteln, kochen oder bieten andere Kleinigkeiten an. Und der Markt richtet sich nicht nur an die Schulöffentlichkeit, sondern an alle Görlitzer.

Am Freitag, ab 15.30 Uhr, können sie vielleicht beim Gang zum großen Christkindelmarkt einen Abstecher in den Hof des Augustums am Klosterplatz machen. Drei Schülergruppen stellen hier ihr Angebot etwas näher vor. Einen Besuch des Weihnachtsmarktes ersetzt das natürlich nicht.

„Schneefall“: „Wir sind ambitionierte, freundliche und herzliche Schülerinnen des Augustum-Annen-Gymnasiums und lieben die Weihnachtszeit und haben uns „Schneefall“ genannt. Unser Angebot besteht aus selbstgebastelten Schneekugeln und weihnachtlichem Gebäck (Butterplätzchen, Vanillekipferl, Zimtschnecken).

Die Idee dazu kam aus unserer Liebe zu Schnee und Dekoration und wie sich diese beiden Dinge kombinieren lassen. Bis zum Markt am 16. Dezember müssen wir noch Materialien zur Herstellung der Schneekugeln kaufen und diese produzieren. Zudem müssen wir die Zutaten für das Gebäck kaufen und dieses dann natürlich backen und in kleine Tütchen packen.

„Fondue for You“:Faktisch wird nicht nur am 24. Dezember Weihnachten gefeiert, sondern schon in den Wochen davor. Etwa auf Weihnachtsmärkten, bei denen es überteuerte Heißgetränke, Last-Minute-Geschenke und viel süßes Weihnachtsgebäck gibt. Wir von „Fondue for You“ jedoch wollen den Besuchern unseres Festes eine Alternative zum typischen Advents-Angebot bieten. Bei uns kann sich der Kunde seine Finger am flüssigen Käse wärmen und den Magen mit der vielfältigen Auswahl füllen. Neben klassischem Schweizer Käse-Fondue bieten wir auch geschmolzene Schokolade gegossen über verschiedene Fruchtsorten an.

„Elfen helfen“: Wir sind fünf Schülerinnen der 10. Klasse. Kreative Handarbeit ist unsere Leidenschaft. Mit viel Liebe arbeiten wir an unseren Produkten. Aus unserer Teamzusammenstellung und unserer gemeinsamen Begeisterung für Basteleien entstand unsere Idee für unsere Firma „Elfen helfen“. Wir werden handgemachte Weihnachtsdekoration und Last-Minute-Geschenke verkaufen.

Unser Angebot: Neben kreativen Lebkuchenhaus-, Weihnachtsbaum- und

Zitrus-Cake-Pops bieten wir Baumanhänger aus Holz (Sterne und Engel), bemalte Weihnachtskarten oder Karten zum Ausmalen sowie Bascetta-Sterne zum Aufhängen an. All das wird von uns produziert und die Cake-Pops frisch gebacken. (SZ)

