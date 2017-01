Schneedecke wächst weiter Im Berufsverkehr steigt die Zahl der Unfälle. Die Kirnitzschtalbahn fällt aus. Eine Klinik bietet doppelt Hilfe.

Auf der Autobahn A 17 kam es am Montag zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. © Marko Förster

Das hatten die Wetterfrösche anders erwartet. Seit Sonnabend beschert uns ein Tiefdruckgebiet kräftige Schneefälle. Dieses Gebiet sollte eigentlich schon am Wochenende über das Osterzgebirge drüber gezogen sein. Es kommt aber langsamer voran als vorausgesagt. Deswegen hatten wir auch von Sonntag zu Montag kräftige Schneefälle. Zehn Zentimeter Neuschnee hat Wetterbeobachter Lars Wagner vom Deutschen Wetterdienst in Zinnwald registriert. Insgesamt ergibt das eine Schneedecke von 90 Zentimetern Höhe. Das ist stattlich, aber noch nichts Außergewöhnliches. Wagner ist zuversichtlich, dass wir am Anfang einer prächtigen Winterwoche stehen. Das Tiefdruckgebiet soll abziehen. Danach erwarten die Wetterfachleute ruhiges Hochdruckwetter mit knackigem Frost. „Das Thermometer kann die Woche noch auf zwölf Grad minus sinken in den Bergen“, sagt Wagner.

Der Winterdienst ist im Drei-Schicht-Betrieb auf den Straßen im Einsatz. Dennoch registrierte die Polizeidirektion Dresden in den ersten zehn Stunden des Montags 55 Verkehrsunfälle. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im Durchschnitt, heißt es. So gab es am Montagmorgen größere Probleme auf der Autobahn A 17. Bei Breitenau ereignete sich ein Unfall in Fahrtrichtung Dresden, an dem drei Lkws beteiligt waren. Offenbar kam ein mit Mais beladener Laster aus Ungarn ins Schleudern, als er einen Brummi überholen wollte. Dabei krachte er in einen Lkw aus Tschechien. Die Ladefläche wurde aufgeschlitzt und der Dosen-Mais landete teilweise auf der Fahrbahn. Auch ein dritter Lkw wurde beschädigt, der vor den beiden Unfall-Lkws fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 43 000 Euro. Die rechte Spur der Autobahn musste gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde aber niemand verletzt.

In Wilschdorf kam die 23-jährige Fahrerin eines Seat in Höhe des Abzweiges Rennersdorf auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie laut Polizei gegen ein Verkehrsschild. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Auch auf der Bahnhofstraße in Pirna kam es am Montagmorgen zu einem Unfall, der zu größeren Verkehrsbehinderungen führte. Im Kreisverkehr hatte ein BMW die Kurve nicht gekriegt. Busse hatten Schwierigkeiten, den Kreisverkehr zu passieren. Dadurch bildeten sich Staus.

Die Busse der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft hatten im morgendlichen Berufsverkehr am Montag überall Schwierigkeiten. Es gab mehrere Verspätungen, sagt Sprecherin Solveig Großer. Gar nicht erst ans Ziel kam früh ein Bus der Linie 237, der von Pirna nach Hohnstein unterwegs war. Für den Fahrer war am Ortsausgang Stürza Schluss, er kam mit dem Bus auf der verschneiten Straße nicht weiter. Er musste drehen. Die Tour nach Hohnstein und die nächste Fahrt von Hohnstein nach Stürza fielen deshalb aus. Auf Passagiere hatte das laut Solveig Großer jedoch keine Auswirkungen. Es sei zu der Zeit niemand im Bus mitgefahren.

Einen Zwangsstopp muss seit Montagfrüh zudem die Kirnitzschtalbahn einlegen. Gegen 9 Uhr ereignete sich im Kirnitzschtal ein Baumsturz. In einer Kurve kurz hinter der Pension „Waldhäus’l“ krachte der Baum auf die Fahrbahn und riss dabei die Oberleitung der Straßenbahn mit. Der Baum selbst konnte bis 10.30 Uhr von der Straße geräumt werden. Einsatzkräfte zersägten den Stamm und die Äste und legten die Teile beiseite. Die Kirnitzschtalbahn war bis dahin für den Verkehr komplett gesperrt. Wann sie wieder ihren Betrieb aufnehmen wird, stand Montagnachmittag noch nicht fest. Ein Reparaturtrupp rückte bereits kurz nach dem Zwischenfall aus und versuchte die kaputte Oberleitung zu erneuern. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch unklar.

Auch im Klinikum Pirna gibt es derzeit mehr zu tun, weil sich die Glatteisunfälle häufen. „Am Sonnabend kamen besonders viele in die Notaufnahme“, erklärt Klinik-Sprecherin Kristin Wollbrandt. Insbesondere seien viele Handgelenksfrakturen zu behandeln gewesen. Passend zur Wetterlage heißt die letzte medizinische Vorlesung im Wintersemester der Volkshochschule: „Glatteis: Huch und Plautz – Verletzungen der Hand nach Sturz“. Bei der Veranstaltung am 25. Januar geht es ab 16.30 Uhr im Konferenzraum des Klinikums Pirna um Vorbeugung.

