Schneedecke wächst weiter Was den Skiläufern Freude macht, bereitet manchem Hausbesitzer Sorge. Die ersten Dächer werden abgeschaufelt.

In Geising schaufelte die Feuerwehr am Montag den Schnee vom Dach der Eishalle herunter. Bis zu zwei Meter hatte ihn der Wind dort zusammengeweht. © Egbert Kamprath

Das hatten die Wetterfrösche anders erwartet. Seit Sonnabend beschert uns ein Tiefdruckgebiet kräftige Schneefälle. Dieses Tief sollte eigentlich schon am Wochenende über das Osterzgebirge drüber gezogen sein. Es kam aber langsamer voran als vorausgesagt. Deswegen hatten wir auch von Sonntag zu Montag kräftige Schneefälle. Zehn Zentimeter Neuschnee hat Wetterbeobachter Lars Wagner vom Deutschen Wetterdienst in Zinnwald registriert. Insgesamt ergibt das eine Schneedecke von 90 Zentimetern Höhe. Das ist stattlich, aber noch nichts Außergewöhnliches für einen Erzgebirgswinter.

Der Winterdienst ist im Drei-Schicht-Betrieb auf den Straßen im Einsatz. Dennoch registrierte die Polizeidirektion Dresden in den ersten zehn Stunden des Montags 55 Verkehrsunfälle. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im Durchschnitt, heißt es. Auf der Autobahn A 17 bei Breitenau ereignete sich ein Unfall in Fahrtrichtung Dresden, an dem drei Lkws beteiligt waren. Offenbar kam ein mit Dosenmais beladener Laster aus Ungarn ins Schleudern, als er einen anderen Brummi überholen wollte. Dabei krachte er in einen Lkw aus Tschechien. Die Ladefläche wurde aufgeschlitzt und der Dosen-Mais landete teilweise auf der Fahrbahn. Auch ein dritter Lkw wurde beschädigt, der vor den beiden Unfall-Lkws fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 43 000 Euro. Die rechte Spur der Autobahn musste gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde aber niemand verletzt.

Unterdessen hat am Montag der Wind nachgelassen. In den letzten Tagen gab es Verwehungen auf Straßen, in Loipen und auch auf Dächern. In Geising begann die Feuerwehr am Montag damit, den Schnee vom Eisstadion zu schaufeln, der sich teilweise zwei Meter hochtürmte. In Dipps wurden am Montag die Flachdächer der Turnhallen geprüft. Am Sportpark beginnen am Dienstag Dachdecker, den Schnee herunterzuschaufeln, wie Bernd Kohl, der Abteilungsleiter Bau, informierte. Für die Linienbusse des Regionalverkehrs Dresden hatte das Winterwetter zur Folge, dass praktisch alle Buslinien mit Verspätung unterwegs waren, wie Sabine Schuricht von der Marketingabteilung des Verkehrsunternehmens berichtete. Die Kammlagen im Osterzgebirge waren genauso betroffen wie die tieferen Lagen.

Entsprechend kamen einzelne Schüler zu spät zum Unterricht wie Schulleiter Volker Hegewald vom Glückauf-Gymnasium mit seinen Standorten in Dippoldiswalde und Altenberg berichtete. Die Schüler können dafür nach der Schule auf die Piste oder in die Loipen gehen. Dort sind die Bedingungen durchwegs gut. Wetterbeobachter Wagner ist zuversichtlich, dass wir am Anfang einer prächtigen Winterwoche stehen. Das Tiefdruckgebiet soll nun doch abziehen. Danach erwarten die Wetterfachleute ruhiges Hochdruckwetter mit knackigen Frosttemperaturen. Am Montag Vormittag stand das Thermometer bei minus sechs Grad. „Es kann die Woche aber im Gebirge auch noch auf zwölf Grad minus sinken“, sagt Wagner. Die Loipen wurden am Montag alle durchgehend gespurt, wie das Tourist-Info-Büro in Altenberg mitteilte. Die Skiwanderwege im Kammgebiet sind am Sonntag gespurt worden.

Der Skilift in Altenberg geht bis Freitag diese Woche täglich um 10 Uhr in Betrieb und bleibt abends bis 22 Uhr geöffnet. Auch die Schlepplifte in Holzhau, Rehefeld und Schellerhau haben die ganze Woche offen, Holzhau von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Rehefeld von 11 bis 17 Uhr und Schellerhau von 13 bis 18 Uhr. Der Zauberteppich am Hang in Altenberg ist von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. Aber auch in tieferen Lagen liegt genug Schnee für eine Wanderung auf Skiern. Die Sportler müssen sich hier allerdings ihre Spur selbst treten.

