Schneedecke wächst weiter Im Berufsverkehr kommt es zu Unfällen. Dem Neuschnee folgt klirrende Kälte. Von Rekordwerten ist das noch weit weg.

Auf der Eishalle Geising musste die Feuerwehr den bis zu zwei Meter hohen Schnee räumen. © Egbert Kamprath

Das hatten die Wetterexperten anders erwartet. Seit Sonnabend beschert uns ein Tiefdruckgebiet kräftige Schneefälle. Dieses Gebiet sollte eigentlich schon am Wochenende über die Freitaler Region und das Osterzgebirge hinweggezogen sein. Es kam aber langsamer voran als vorausgesagt. Deswegen gab es auch von Sonntag zu Montag kräftige Schneefälle. Zehn Zentimeter Neuschnee hat Wetterbeobachter Lars Wagner vom Deutschen Wetterdienst in Zinnwald registriert. Insgesamt ergibt das eine Schneedecke von 90 Zentimetern. Das ist stattlich, aber noch nichts Außergewöhnliches. Der Rekordwert, den die Wetterstation Zinnwald gemessen hat, liegt inzwischen elf Jahre zurück. 2005 war die Schneedecke im März auf 1,63 Zentimeter angewachsen. In Freital und Umgebung sind die Massen insgesamt deutlich geringer. Die Neuschneemengen waren am Montag aber durchaus mit denen im Gebirge vergleichbar.

Wagner ist nun zuversichtlich, dass wir am Anfang einer prächtigen Winterwoche stehen. Das Tiefdruckgebiet zieht ab. Danach erwarten die Wetterfachleute ruhiges Hochdruckwetter mit knackigen Frosttemperaturen. „Es kann die Woche noch auf zwölf Grad minus sinken im Gebirge.“ Die Neuschneemengen sorgten unter anderem beim Freitaler Winterdienst für Dauereinsatz. Nach einem arbeitsreichen Wochenende begann auch der Montag für die Männer sehr früh. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, waren sie seit 3 Uhr unterwegs. „Der Verkehr lief die ganze Zeit über entsprechend den Winterbedingungen“, sagte er. Nennenswerte Unfälle im Stadtgebiet seien nicht bekannt. Auch die Feuerwehr musste nicht wegen eventueller Schneeschäden ausrücken.

Offenbar gibt es aber immer wieder Autofahrer, die mit ihrer Fahrweise sich und andere gefährden. „Die Stadtverwaltung möchte wiederholt an die Kraftfahrer appellieren, sich auf winterliche Straßenverhältnisse einzustellen, Fahrten lieber ein paar Minuten früher zu starten, generell vorsichtig zu fahren und die richtige Winterausrüstung zu benutzen“, so Weigel.

Die Polizei meldete am Montag größere Probleme auf der Autobahn A 17. Bei Breitenau ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall in Richtung Dresden, an dem drei Lkws beteiligt waren. Offenbar kam ein mit Mais beladener Laster aus Ungarn ins Schleudern, als er einen anderen Brummi überholen wollte. Dabei krachte er in einen Lkw aus Tschechien. Die Ladefläche wurde aufgeschlitzt und der Dosen-Mais landete teilweise auf der Fahrbahn. Auch ein dritter Lkw wurde beschädigt, der vor den beiden Unfall-Lkws fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf 43 000 Euro. Die rechte Spur der Autobahn musste gesperrt werden. Bei dem Unfall wurde aber niemand verletzt.

Bis 10 Uhr wurden der Polizeidirektion Dresden, die auch für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zuständig ist, 55 Verkehrsunfälle gemeldet. Das sind etwa 20 Prozent mehr als im Durchschnitt, hieß es aus der Behörde.

Für die Linienbusse des Regionalverkehrs Dresden hatte das Winterwetter zur Folge, dass praktisch alle Buslinien mit Verspätung unterwegs waren, wie Sabine Schuricht von der Marketingabteilung des Verkehrsunternehmens berichtete. Die Kammlagen im Osterzgebirge waren genauso betroffen wie die tieferen Gebiete. Entsprechend kamen zwar einzelne Schüler zu spät zum Unterricht, wie zum Beispiel Volker Hegewald vom Glückauf-Gymnasium in Dippoldiswalde sagte. „Es war aber kein generelles Problem.“

Die Schüler können dafür nach der Schule auf die Piste oder in die Loipen gehen. Im Osterzgebirge sind die Bedingungen für alle Wintersportler durchweg gut. Die Loipen wurden am Montag alle gespurt, wie das Tourist-Info-Büro in Altenberg mitteilte. Die Skiwanderwege im Kammgebiet sind am Sonntag gespurt worden. Der Skilift in Altenberg geht bis Freitag diese Woche täglich um 10 Uhr in Betrieb und bleibt abends bis 22 Uhr geöffnet. Auch die Schlepplifte in Holzhau, Rehefeld und Schellerhau haben die ganze Woche offen – Holzhau von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Rehefeld von 11 bis 17 Uhr und Schellerhau von 13 bis 18 Uhr. Der Zauberteppich am Hang in Altenberg ist von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. Aber auch in tieferen Lagen liegt genug Schnee für eine Wanderung auf Skiern. Die Sportler müssen sich hier allerdings ihre Spur selbst treten.

