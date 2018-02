Schneechaos in Großbritannien Starker Schneefall bringt das Leben in Großbritannien teilweise zum Stillstand. Im Norden des Königreichs wird die höchste Warnstufe ausgerufen.

Drei Männer schieben ihren Van, der auf einem Hügel im Schnee liegen geblieben ist. Schnee und Eis haben den Verkehr in Großbritannien am Mittwoch teilweise lahmgelegt. © Ben Birchall/PA Wire/dpa

London/Edinburgh. Schnee und Eis haben den Verkehr in Großbritannien am Mittwoch teilweise lahmgelegt. Hunderte Züge fielen aus wegen der „Bestie aus dem Osten“ („The Beast from the East“), wie das Wetterphänomen auf der Insel genannt wird. Starke Schneefälle machten Straßen teilweise unbefahrbar. Vor allem Schottland und der Osten Englands sind davon betroffen.

Hunderte Schulen blieben geschlossen. Der Flughafen Glasgow stellte den Flugverkehr zeitweise ein. Auch der Betrieb des Express-Zugs zum Londoner Flughafen Heathrow war zeitweise unterbrochen. Der britische Wetterdienst sagte für die kommenden Tage weitere starke Schneefälle voraus - vor allen in Schottland.

Für die Region rund um die schottische Hauptstadt Edinburgh rief der britische Wetterdienst die höchste Warnstufe für Schneefälle aus. „Straßen werden durch tiefen Schnee versperrt sein mit vielen gestrandeten Fahrzeugen und Fahrgästen. Erhebliche Verspätungen und Streichungen werden für Bus, Zug und Luftverkehr erwartet. Einige Gemeinden könnten für mehrere Tage abgeschnitten werden“, hieß es auf der Webseite des Wetterdienstes.

Polizei und Verkehrsunternehmen rieten von unnötigen Reisen mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln in besonders betroffenen Regionen ab. Die Regierung in Schottland warnte, es könne auch zu länger anhaltenden Ausfällen der Stromversorgung und von Telefon- und Handynetzen kommen. (dpa)

