Schneeberg-Turm öffnet am 1. Oktober Das Bauwerk hat eine Frischekur bekommen. An einem Tag lohnt sich der Besuch besonders.

© Petr Spanek

Sneznik. Der 152 Jahre alte Turm auf dem Decinsky Sneznik (Hohen Schneeberg) ist die Dominante in der Böhmischen Schweiz. Den langgestreckten Tafelberg mit seinem Turm sieht man bequem auch von Dresden aus. Umgekehrt ist bei gutem Wetter von dem 33 Meter hohen Turm der Rathausturm der Landeshauptstadt zu sehen. Auf diesen Blick mussten Wanderer allerdings fünf Monate verzichten. Das Bauwerk brauchte eine Generalsanierung.

Von der Aussichtsplattform regnete es in das Gemäuer, auch Fenster waren undicht. Die Feuchte hatte an den Wänden des Treppenhauses bereits sichtbare Spuren hinterlassen. Das raue Klima macht allerdings Bauarbeiten nur in den auch von Touristen am meisten genutzten Sommermonaten möglich. Bereits vor zwei Jahren wurde auf diese Weise der Sockel saniert.

Wie bei solchen Arbeiten fast normal, zeigten sich zudem einige Mängel erst im Laufe der Sanierung. „Einen der Balkons mussten wir stabilisieren, seine Statik war gestört“, sagt Libor Teplan von der Stadt Jilove u Decina (Eulau), der der Turm gehört. Deshalb dauerte alles länger als geplant. Dafür soll diese Sanierung aber auf lange Sicht die letzte gewesen sein.

Besucher haben nun bei goldenem Herbstwetter die Chance, die in den letzten Monaten verpasste Aussicht nachzuholen.

Am 1. Oktober öffnet der Turm erstmals wieder. Der Eintritt kostet 30 Kronen, ermäßigt die Hälfte. Den können sich eine Woche später Besucher sparen. Am 8. Oktober feiert die Stadt Jilove offizielle Wiedereinweihung, der Eintritt ist dann kostenlos. Bis Ende Oktober ist der Turm noch täglich geöffnet. Von November bis März nur an Wochenenden und Feiertagen.

Der Aussichtsturm gehört zu den ältesten steinernen Bauten dieser Art in Tschechien. Architekt war der sächsische Oberlandbaumeister Karl Moritz Haenel.

