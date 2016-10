Schneeberg-Turm ist doch noch zu Das Okay der Bauabnahme nach fünf Monaten Sanierung soll am Sonnabend groß gefeiert werden.

Dieser Ausblick vom Aussichtsturm auf dem hohen Schneeberg bleibt den Wanderern noch einige Tage verwehrt. © SZ/Gunnar Klehm

Die Enttäuschung war groß. Etliche Wanderer hatten sich am Sonnabend zum Decinsky sneznik (Hoher Schneeberg) aufgemacht. Die Türen des historischen Aussichtsturms waren aber entgegen vorheriger Ankündigung zugesperrt. „Eigentlich ist alles fertig“, so Libor Teplan vom Stadtamt in Jilove (Eulau), dem der Turm gehört.

Teplan war es auch, der vorigen Freitag extra ein Schreiben an die Absperrung gehängt hat. Darin entschuldigt sich die Stadt, dass der Turm nun doch noch geschlossen bleibt. „Es fehlt die Bauabnahme. Wir haben sie längst beantragt und müssen nun selbst warten“, so Teplan. Er hofft nun, das Okay im Laufe der Woche zu bekommen, denn am Sonnabend soll die Wiedereröffnung nach fünf Monaten Sanierung groß gefeiert werden. Den ganzen Tag von 9 bis 17 Uhr gilt freier Eintritt auf den Turm. Angekündigt sind ein Wettrennen die 173 Stufen hinauf, Livemusik sowie Spiel und Spaß für Kinder. (stn)

zur Startseite