Schnee zum ersten Advent? In höheren Lagen des Landkreises könnte es am Wochenende wieder weiß werden – zumindest ein wenig.

Zumindest in den höheren Lagen könnte es am ersten Adventswochenende leicht schneien und gefrieren. © dpa

Wie das Wetter zu Weihnachten wird, vermag die Wetterwarte in Zinnwald-Georgenfeld noch nicht zu prophezeien. „Das wäre unseriös“, sagt Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister, der sich trotz seiner langjährigen Erfahrungen nicht zu einer Aussage hinreißen lässt. „Bis Weihnachten sind es noch über vier Wochen, da lässt sich beim besten Willen nicht sagen, wie das Wetter wird. Das geht gar nicht.“

Dafür kann Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister aber schon mal einen Ausblick geben, wie sich das Wetter bis zum ersten Adventswochenende entwickeln könnte. Die vergangenen Tage war es relativ mild. Die Temperaturen kletterten zum Teil auf über zehn Grad Celsius. Selbst an der Wetterwarte in Zinnwald zeigte das Thermometer am Mittwochvormittag fünf Grad Celsius an. Sogar die Sonne verwöhnte die Osterzgebirgler – zumindest bis Altenberg.

Nur wenige Hundert Meter weiter sah es trüb aus. „Wir haben seit Sonnabend Dauernebel“, meldet Lothar Schirrmeister aus Zinnwald in knapp 900 Meter Höhe. In den nächsten Tagen soll es etwas kühler werden. Sogar Nachtfröste sind nach jetzigen Prognosen möglich. Zum ersten Advent hin könnte es Niederschläge geben, die mit etwas Glück im Bergland als Schnee fallen. „Es sieht aber zurzeit nicht nach großen Mengen aus“, so Schirrmeister. (SZ/ks)

