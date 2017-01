Schnee verzögert Müllabfuhr Einige Nebenstraßen in der Sächsischen Schweiz sind für die Entsorgungsfahrzeuge zu eng. Anwohner müssen deshalb Geduld haben.

Wenn sich am Straßenrand die Schneeberge türmen, wird es nicht nur Autofahrern irgendwann zu eng. Auch die Müllabfuhr hat in der Sächsischen Schweiz im Moment Probleme, mit ihren Entsorgungsfahrzeugen jedes Grundstück anzufahren. Das bestätigt ein Sprecher des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) auf SZ-Anfrage. Witterungsbedingt gäbe es in Bad Gottleuba-Berggießhübel, Gohrisch, Rosenthal-Bielatal und Reinhardtsdorf-Schöna aktuell Verzögerungen bei der öffentlichen Abfallentsorgung. Denn viele Nebenstraßen seien durch einen eingeschränkten Winterdienst mit den eingesetzten Entsorgungsfahrzeugen nicht mehr befahrbar. Auch seien Wendestellen für Sammelfahrzeuge nicht freigeräumt. Anwohner müssten sich deshalb gedulden. Die Mülltonnen werden geleert, sobald die Straßen wieder für die Müllabfuhr befahrbar sind.

Einige Gemeinden hätten deshalb bereits Sammelplätze für Gelbe Säcke in besser beräumten Straßen eingerichtet. Die Gelben Säcke könnten zudem auch auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Im Notfall müssten die Säcke bis zum nächsten Termin zwischengelagert werden.

Bei der Restabfalltonne gilt eine ähnliche Regelung. Sollte sie derzeit nicht geleert werden können, müssten die Behälter zurück auf das Grundstück geholt werden. „Der weiterhin anfallende Restabfall kann dann in Restmüllsäcken gesammelt werden“, teilt der ZAOE mit. Diese Säcke können in der Verbandsgeschäftsstelle, auf Wertstoffhöfen und Umladestationen, bei den beauftragten Entsorgungsfirmen und in den Gemeindeverwaltungen gegen eine Gebühr von 3,50 Euro pro Sack erworben werden. Mit dem Kauf ist die Entsorgungsgebühr bezahlt. Die Säcke werden bei der nächsten regulären Entsorgungstour mitgenommen. Sollte die Biotonne nicht abgeholt werden, müsse sie ebenfalls wieder auf das Grundstück gerollt werden. Eine Nachhol-Entsorgung sei hier laut ZAOE aber schwer realisierbar, da die Entleerung bereits im wöchentlichen Turnus erfolge.

Der Zweckverband weist in diesem Zusammenhang generell auf die Räum- und Streupflicht hin, die manche Kommunen auf Anwohner übertragen haben. Diese müssten selbst dafür sorgen, dass die Standorte der Abfallbehälter frei von Schnee sind. Sollte dies nicht gelingen, müssten die Tonnen am Entleerungstag an eine befahrbare Stelle gebracht werden.

Anlieger sind in der Pflicht

Zugeschneite und damit zu enge Straßen sind in Neustadt inzwischen kein großes Problem mehr. Dafür gibt es nun eine andere Baustelle. Und die betrifft die Eiszapfen. In Neustadt ist die Feuerwehr in dieser Woche bereits aktiv geworden und hat gefährliche Eiszapfen von Hausdächern entfernt. Am Dienstag waren die Einsatzkräfte an der Turnhalle der Julius-Mißbach-Grundschule an der Bischofswerdaer Straße vor Ort und haben dort Zapfen herunter geschlagen. Diese Gefahr von oben sei laut Bürgermeister Peter Mühle (NfN) ein generelles Problem, wenn ein Wetterwechsel stattfindet, sprich sich Frost- und Tauperioden abwechseln. Die Verkehrssicherungspflicht liege prinzipiell immer beim Eigentümer der Immobilie. „Das bedeutet, dass jeder Eigentümer sämtliche Gefahren, die von seinem Gebäude ausgehen, vom öffentlichen Verkehr abzuwenden hat“, sagt Mühle. Dazu zählen unter anderem auch Eiszapfen und Dachlawinen. Da die Stadt Neustadt in Sachsen, wie alle anderen Kommunen auch, die Verkehrssicherungspflicht der Gehwege auf den Grundstücksanlieger übertragen hat, obliegt diesem auch die Gefahren durch Eiszapfen beziehungsweise Dachlawinen abzuwenden.

Weniger brenzlich sei die Situation in Neustadt im Hinblick auf Schneelasten, die auf Flachdächer drücken. „Durch die starken Winde der vergangenen Tage sind die Flachdächer nicht übermäßig mit Schnee bedeckt“, erklärt Peter Mühle. Daher würden die Gefahren nicht so groß erscheinen. Die Dächer der kommunalen Gebäude würden dennoch kontrolliert. Diese Aufgabe hätten die jeweiligen Objektverantwortlichen in der Stadtverwaltung. (SZ/kat)

