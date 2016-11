Schnee verursacht viele Unfälle

Symbolbild: Schneebehangene Bäume, fotografiert aus der Luft © dpa

Landkreis Görlitz. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hat der Schneefall am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag für eine hohe Zahl an Unfällen im Landkreis Görlitz gesorgt. Insgesamt 45 mal krachte es im Kreis innerhalb von 24 Stunden, Stand 5 Uhr am Donnerstagmorgen. Dabei wurden insgesamt sieben Personen verletzt.

Dabei sind 20 Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten dem Revierbereich Zittau-Oberland zuzuordnen, 18 Unfälle mit insgesamt einem Verletzten dem Revierbereich Görlitz und sieben Unfälle mit insgesamt einem Verletzten dem Revierbereich Weißwasser.

Nicht jeder dieser Unfälle sei wetterbedingt gewesen, sagte Polizeisprecher Tobias Sprunk. Aber der Schnee war mit Ursache für die insgesamt hohe Unfallzahl. Besonders schwere Unfälle habe die Polizei nicht aufnehmen müssen, so Sprunk weiter. (szo)

