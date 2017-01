Schnee sorgt erneut für viele Unfälle

Am Sonntagabend rutschte bei Löbau ein Schneepflug in den Graben. © Toni Lehder

Landkreis Görlitz. Schnee und Eisesglätte haben am Wochenende verstärkt Unfälle in der Region verursacht. Insgesamt 14 mal hat es von Sonntagmorgen, 5 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, im Landkreis Görlitz gekracht. „Das ist überdurchschnittlich viel für einen Wochenendtag“, erklärt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, gegenüber der SZ. „Offenbar hat der Winterdienst es am Wochenende etwas ruhiger angehen lassen.“ Bei den Unfällen habe es nur Blechschäden gegeben, verletzt worden sei niemand.

Auf der B178 bei Oberseifersdorf ist in der Nacht auf Montag um 3.40 Uhr laut Polizei ein in Tschechen zugelassener Lkw verunfallt. Er liegt nun schräg im Graben. Eine Bergungsfirma wird sich seiner im Tagesverlauf annehmen, so der Polizeisprecher.

Auch an der B99 in der Nähe der Zittauer Weinau hatte der Fahrer eines in Tschechen zugelassener Lkw Pech mit dem Schneewetter. Sein Fahrzeug kippte auf ein Feld neben der Fahrbahn. „Die Bergung des Fahrzeugs ist hier etwas zeitaufwändiger, das zuständige Unternehmen muss mit einem Kran anrücken“, sagt Knaup. Mit größeren Verkehrsbehinderungen sei durch die Bergung nicht zu rechnen.

Dass selbst der Winterdienst vor Zwischenfällen nicht gefeit ist, zeigte ein Ereignis, das nach SZ-Informationen am Sonntag gegen 20 Uhr bei Löbau passierte. Dort landete ein Schneepflug im Graben und musste zurück auf die Fahrbahn gezogen werden. (szo/mrc)

zur Startseite