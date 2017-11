Schnee soll gebunkert werden In der Biathlonarena in Altenberg soll ein Schneedepot angelegt werden. Das soll weite Trainingsreisen überflüssig machen,

In der Wintersaison soll so viel Kunstschnee wie möglich produziert werden, der dann – geschützt gelagert – den Sommer übersteht. © Archiv: Zschiedrich

Die Stadt Altenberg und der Förderverein Biathlon Osterzgebirge wollen hinter der Schießhalle in der Biathlonarena ein Schneedepot anlegen. In der Wintersaison soll so viel Kunstschnee wie möglich produziert werden, der dann – geschützt gelagert – den Sommer übersteht, erläutert Vereinschef Rolf Heinemann. Im September, Oktober, wenn noch kein Schnee liegt, könnte das Depot geöffnet und eine Skirunde mit künstlichem Weiß belegt werden. Zugleich wäre das auch immer eine Reserve, falls der Winter mal nicht so ausfällt wie erhofft. „Das machen alle so und ist eine Sicherheit“, so Heinemann. Unterstützung bekommt er von Heiko Krause, dem Präsidenten des Skiverbandes Sachsen. „Wir wollen nicht laufend nach Österreich fahren“, sagt er, „sondern hier auch die Möglichkeit schaffen, auf Schnee zu trainieren.“ Deshalb sei ein Schneedepot von riesiger Bedeutung. (SZ/ks)

zur Startseite