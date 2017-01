Schnee satt zum Jahresanfang Zur Freude der Kinder schneite es am letzten Ferientag. Und der Winterdienst hatte die Lage auf den Straßen gut im Griff.

Auf dem Parkplatz der Geschäfte Netto und Hammer gegenüber des Bombardier-Werks musste reichlich Schnee geschoben werden. Dazu war Tobias Böhmer, Mitarbeiter des gleichnamigen Hausmeisterdienstes, am Montagmittag im Einsatz. © nikolaischmidt.de

Die Reste von Silvester waren noch nicht einmal von den Straßen und Wegen geräumt, als das Pflaster auch schon von Schneeflocken bedeckt wurde – und das nicht zu knapp. Freuen tat das vor allem die Schulkinder. Sie mussten schon Weihnachten ohne Schnee überstehen. Doch sie wurden schließlich noch entschädigt. Am letzten Tag der Weihnachtsferien war es endlich so weit. Der langersehnte Schnee fiel vom Himmel. Am Montag schneite es, und so konnte jedes Kind noch eine Schneeballschlacht machen, bevor es heute wieder zur Schule geht.

Doch während die Kinder es immer kaum erwarten können, dass der Schnee fällt und sie endlich rodeln gehen können, bedeutet die weiße Pracht für die Erwachsenen oft nur Ärger. Nach dem kurzen Schneefall im November brach der Winter nun endgültig über die Stadt herein. Aber die Görlitzer waren überraschend gut vorbereitet. Am Montagmorgen lief bei den zuständigen Dienstleistern alles so weit glatt. Das sagt zumindest Norbert Weigt, Betriebshofleiter der Verkehrsgesellschaft Görlitz. Mit Bus und Bahn gab es keine Probleme. „Der Schnee kam nicht unerwartet und wir waren gut darauf vorbereitet. Alles hat planmäßig funktioniert“, sagt Weigt.

Eine ähnlich positive Bilanz konnte auch der Straßendienst und Kommunalservice (SKS) in Rauschwalde ziehen. „Die Stadt hat rechtzeitig reagiert und am Sonntagabend bereits fünf Fahrzeuge bestellt“, erklärt Robby Schönfelder, der Betriebsstättenleiter des SKS. Die fünf Winterdienstgefährte waren ab 3 Uhr morgens im Einsatz und salzten die Straßen. Danach kümmerten sich die Mitarbeiter um die Gehwege. Doch die Straßen sollten natürlich trotz des anhaltenden Schneefalls frei bleiben, sodass auch nachmittags drei Fahrzeuge im Einsatz waren. „Die Lage war noch sehr entspannt. Die Temperaturen sind am Gefrierpunkt, da greift das Salz sehr gut“, erklärt Robby Schönfelder.

Ein wenig mehr mussten sich private Hausmeisterdienste wie der von Andreas Böhmer ins Zeug legen. „Eigentlich war der Schnee für etwas später am Tag angesagt. Aber um 7 Uhr morgens war schon alles weiß. Da mussten wir uns sputen“, schildert Böhmer. Sein gesamtes Team und Aushilfen waren draußen, um den Schnee zu beräumen. Es war der erste große Einsatz in dieser Saison. Aber der frische Schnee lasse sich sehr gut wegschieben, wie Böhmer sagt. Doch der Plan sah für den Montagmorgen eigentlich anders aus. „Es liegen noch Reste von Silvester auf den Wegen. Die wollten wir eigentlich wegräumen“, erklärt er. Daraus wurde nun erst einmal nichts. Zwar wird beim Schneeschieben einiges erwischt, doch viel Feuerwerksmüll wird verschneit und verschwindet fürs Erste. Das kann erst komplett entsorgt werden, wenn es wieder taut.

Bis wann der Schnee liegen bleibt, ist noch unklar. Die Temperaturen lagen Montagnachmittag nur knapp unter dem Gefrierpunkt, wie Lothar Rücker aus der Wetterwarte berichtete. Dort wurde eine 5 Zentimeter dicke Schneedecke gemessen. „So kalt ist es nicht. Daher ist es nur feuchter, matschiger Schnee. Der macht Kindern Freude, denn er eignet sich gut für die Schneeballschlacht“, sagt Rücker.

Doch sobald der Schnee matschig wird oder gar taut, greift der Streusplit nicht mehr so gut. „Da rutscht man eher noch auf dem Split selbst aus“, sagt Andreas Böhmer und rät auf schneefreien Wegen zur Vorsicht. Trotzdem die Situation war auf den Görlitzer Straßen soweit unter Kontrolle. Die Feuerwehr musste aufgrund der Witterung nicht ausrücken. In der Notaufnahme des Städtischen Klinikums gab es keine vermehrten Einlieferungen, die auf das Wetter hindeuteten, wie Sprecher Felix Kurtze mitteilte. Seitens der Polizei wurde ein leicht erhöhtes Unfallaufkommen festgestellt. „Aber es hätte schlimmer sein können. Es gab keine extremen Unfälle“, sagte Ronny Schubert, aus dem Lagezentrum der Polizei Görlitz.

Und trotz all der Arbeit und dem Stress, für die der Schnee auf der Straße sorgte, kann das Winterwetter auch eine positive Seite haben. So wird der Schnee bei der Eislaufbahn auf dem Obermarkt regelrecht Willkommen geheißen. „Wir freuen uns, dass es endlich so winterlich um uns herum wird“, sagt Maria Schulz, die kaufmännische Leiterin des Kulturservice Görlitz. Ein Problem stellt der Schnee im Ablauf nicht dar, wie sie erklärt. Denn die Eisfläche steht unter dauerhafter Beobachtung und der zuständige Eismeister sorgt alle zwei bis drei Stunden dafür, dass das Eis bearbeitet wird, um den Spaß beim Schlittschuhfahren zu gewährleisten. Und selbst wenn der Schnee schon bald wieder taut, die Eisbahn lädt noch bis zum Sonntag ein. Auf ein Wort

