Schnee nicht eingeplant

Amira spielt im Film die Rolle der Anny. Die läuft mit ihrem Hund weg, weil er nicht mit ins neue Zuhause kommen darf.

Sie sind mega-stolz auf ihr Ergebnis. Fünf Neuntklässlerinnen aus dem Martin-Luther-Gymnasium Hartha haben einen dritten Platz beim Bundeswettbewerb für Fremdsprachen bekommen. Die Urkunde und das Preisgeld wurde ihnen im sächsischen Landtag überreicht.

Für die Teilnahme haben Nora Fischer, Amira Zabihi, Selina Haufe, Rosali Becker und Julia Päßler einen Film in englischer Sprache gedreht und einen dazu passenden Zeitungsartikel geschrieben. Mitte Februar reichten sie das Ergebnis ihrer Arbeit ein. „Es war ein toller Moment, als wir von unserer Lehrerin erfuhren, dass wir einen Preis gewonnen haben. Wir sind in Jubel ausgebrochen“, so Julia Päßler. Die fünf Schülerinnen und Lehrerin Kristin Riedig fuhren nach Dresden zur Preisverleihung. „Und weil es so viel Spaß gemacht hat und wir tolle Erfahrungen gesammelt haben, steht für uns schon jetzt fest, dass wir beim nächsten Mal wieder mit dabei sind“, so Nora Fischer. Die ersten Ideen seien schon gesammelt.

Wenn die Neuntklässlerinnen über die Entstehung und die Drehtage sprechen, sind ihnen die Freude und die Begeisterung anzumerken. „Es bestand die Möglichkeit, als Gruppe oder Einzelperson teilzunehmen“, so Englischlehrerin Kristin Riedig, die das Projekt unterstützte. Julia Päßler und Rosali Becker seien wegen ihrer guten Englischkenntnisse angesprochen worden, ob sie am Wettbewerb für Fremdsprachen teilnehmen wollen.

Film wird zum Krimi

Doch ihnen war es lieber, als Gruppe zu arbeiten und einen Film zu drehen. Von Selina Haufe und Amira Zabihi wussten sie, dass sie technisch versiert sind, Filme aufnehmen und das künstlerische Profil gewählt haben. Aufgabe war es, einen zehn Minuten langen Film in Englisch zu drehen. „Die Zeit war eine Herausforderung. Wir hatten jede Menge Ideen und am Ende unserer Drehtage Material für mehr als eine Stunde“, so Selina Haufe.

Nachdem alle ihre Ideen zusammengetragen hatten, schrieb Nora Fischer das Drehbuch für alle Rollen und die entsprechenden Regieanweisungen. Ende des vergangenen Jahres war das Drehbuch fertig. „Was wir nicht eingeplant hatten, war der Schnee, den es an unseren beiden Drehtagen gab“, so Nora Fischer. Bei ihr zogen die anderen Schülerinnen für zwei Tage ein. „Dort wo ich wohne, hatten wir ideale Bedingungen, ein Tal mit Wald, Wiesen, Auen, Felder und einen Bach. Und eben Schnee und niedrige Temperaturen, die uns etwas zu schaffen machten“, so Nora Fischer. Ihr gehört auch der Mischlingshund Willy, der im Film zu Billy wird und sozusagen der Held der Geschichte ist.

In der Geschichte erfährt der Teenager Anny von ihrer Mutter, dass sie umziehen und Billy nicht mitnehmen können. Anny läuft mit Billy weg. Nach dem dramatischen Teil wird der Film sogar zum Krimi. „Es fließen Tränen und Blut“, bringt es Amira Zabihi auf den Punkt. „Am meisten Spaß hatten wir bei der Verwandlung von Rosali zum Jäger“, sagte Nora Fischer. Doch der Dreh war für die Schülerinnen nicht nur lustig. „Wir haben oft Szenen oder Sätze wiederholt und Stunden in Kälte und Schnee verbracht“, so Selina Haufe. Sie hat das Material geschnitten und mit Musik unterlegt. Das Ergebnis bekamen ihre Mitstreiterinnen auf jeweils einen Stick, sodass sie sich den Film zu Hause und mit ihrer Familie ansehen konnten. „Er ist unglaublich toll geworden. Wir waren alle beeindruckt“, so Nora Fischer.

