Schnee-Kunst Viele der Skulpturen vergangener Moritzburger Symposien finden sich jetzt im Friedewald – auch der „Große Wächter“.

Kunst im Friedewald: Der „Große Wächter“ wurde bereits vor über zehn Jahren beim internationalen Moritzburger Bildhauersymposium 2004 vom Künstler Klaus Großkopf angefertigt. © SZ/Sven Görner

Der Schnee hat nicht nur den Friedewald in eine wunderschöne Winterlandschaft verwandelt. Auch diese Skulptur auf der Wiese zwischen dem Forsthaus Kreyern und dem Kapellenteich bekommt so ein völlig neues Aussehen. Geschaffen wurde der „Große Wächter“ bereits vor über zehn Jahren beim internationalen Moritzburger Bildhauersymposium 2004 vom Künstler Klaus Großkopf. Ursprünglich sollte er im Kreisverkehr in Reichenberg aufgestellt werden. Doch das wurde nicht genehmigt. Und so kam das Kunstwerk schließlich in den Friedewald. Wie viele andere der bisherigen Symposien.

zur Startseite