Schnee-Künstler schlagen wieder zu Gleich mit dem ersten Schnee haben sie es wieder getan: Die Unbekannten, die für frostige Erotik in Radeberg sorgen.

Auf dem Netto-Parkplatz an der Heidestraße haben die Unbekannten in der Nacht zum Montag eine Schneefrau geschaffen. Am Morgen kam der Schneepflug … © Rico Löb

Radeberg. Wirklich überraschend kommt das Ganze nicht. Denn die Fans der seit nunmehr gut vier Jahren aktiven unbekannten „Radeberger Schneekünstler“ hatten sicher auch schon beim Blick aus dem Fenster darauf gewartet, dass die ersten nennenswerten Schneeflocken dieses Winters dann auch wieder zum Bau frivoler Schneekunstwerke genutzt werden würden. Auf ihrer Facebook-Seite hatten die Unbekannten dann ja auch schon am Sonntagmorgen gepostet: „Leise rieselt der Schnee, juhuu Arbeitsmaterial …“

Und so ließen sich die Schneekünstler dann auch nicht lange bitten, denn wer weiß, wie lange die weiße Pracht erhalten bleibt. In der Nacht zum Montag bauten sie deshalb auf dem Netto-Parkplatz an der Heidestraße im Radeberger Süden das erste Schneekunstwerk der beginnenden Winter-Saison. Eine pralle Schneedame mit nicht minder prallem Hinterteil ist es geworden. Und sie hätte sicher am Morgen wieder für reichlich Diskussionen in der Bierstadt gesorgt, wäre sie nicht einem Schneepflug zum Opfer gefallen. Aber zumindest als Foto gibt es die „Doggy Ursel“, wie die Schneekünstler ihr Werk genannt haben. Ein doppeldeutig augenzwinkernder Verweis auch auf die Werbung des Supermarktes mit dem Hund im Logo. Jedenfalls hatten sie viel Arbeit mit der Figur, schreiben die Unbekannten, und wollten aber unbedingt auch ihre Winter-Kunst-Saison einweihen.

Erste Schneefiguren vor vier Jahren

Begonnen hatte ja alles bekanntlich vor nunmehr gut vier Jahren, als die Unbekannten mit dem Bau eines riesigen Schnee-Schniedels im Kreisverkehr an der Pillnitzer Straße für Aufsehen sorgten. Und weil es nicht nur Kritik an der „erotischen Kunst“, sondern auch viele fröhliche Befürworter gegeben hatte, machten die Unbekannten weiter. Im vergangenen Jahr war das Ganze letztlich sogar mal zum Stadtratsthema geworden. Die Stadt möge die anstößige Kunst verbieten, schließlich würden auch Kinder damit konfrontiert, machten Bürger ihrem Unmut Luft. Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) sah es mit einem Augenzwinkern: „Erstens wäre das ein Eingriff in die Kunstfreiheit – und zweitens ist das alles weggetaut, bis wir irgendeine Verfügung erlassen würden …“

