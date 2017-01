Schnee im Schützenhaus In Pulsnitz steigt am Wochenende die größte Winterparty der Lausitz. Erstmals auch für Kinder.

Thomas Träber freut sich mit seiner Crew auf das Wochenende im Schützenhaus Pulsnitz. Selbiges wird seit Tagen winterlich dekoriert und ausgestattet. Auch eine Schnee-Kanone steht bereit und wer Sonnabendnacht mit Skibrille, Mütze oder Skianzug auftaucht, ist sicherlich der Star. Am Sonntag bei de Après-Ski-Party für Kids dürfen es auch noch ganz andere Kostüme sein. © René Plaul

Die Außenbedingungen passen: Am Wochenende wird erneut Wintersport in der Region möglich sein, wie die Wetterexperten versprechen. Und danach kann es diesmal sogar ganz zünftig zur Après-Ski-Party gehen – wie sonst nur im Urlaub. Denn im Pulsnitzer Schützenhaus wird seit einigen Tagen fleißig umgebaut, angebaut, dekoriert und verkabelt. Thomas Träber, lokaler Veranstaltungsmacher mit mittlerweile großer Erfahrung und dem richtigen Händchen für außergewöhnliche Partys, verspricht seinen Gästen wieder einmal einen Höhepunkt in Sachen Tanzkultur. Die Flyer titeln sogar mit der „größten Winterparty der Lausitz“. Und wer Events wie die Ü30-Schlossparty in Oberlichtenau oder die We love 90er-Projekte kennt, wird die Qualität seiner Veranstaltungen bestätigen können.

Das Schützenhaus hat sich dabei für den Kamenzer als gute Location erwiesen. Auch bei anderen Veranstaltungen nutzt Träber die gute Lage. Am 22. und 23. Januar hat er beispielsweise Dr. Mark Benecke, den bekannten Kriminalbiologen, gebucht. Es gibt nur noch Restkarten dafür. Auch der Termin mit Uwe Steimle im Mai ist lange ausverkauft. Mit Schneekanone, allerlei winterlichen Utensilien und hölzernen Ski-Hütten verwandeln zahlreiche fleißige Hände seit letztem Wochenende nun den Saal aber erst einmal in eine zauberhafte Winterlandschaft. Sogar ausgestopfte Wildschweine werden sich zwischen den Partygästen tummeln. Originalgetreu an winterlicher Futterkrippe. Viel Schneeglitzer und dem Hüttengaudi angepasste Accessoires werden derzeit noch platziert. Den Rest erledigen am Abend selbst wie so oft echte Skihäschen in sexy Kleidung. Dass sich natürlich auch die Gäste mottomäßig kleiden, ist erwünscht. „Wir hoffen wieder auf die ein oder andere Skibrille, Mütze oder sogar einen Skianzug“, freut sich Thomas Träber jetzt schon. Diese schützen vielleicht sogar etwas gegen das, was aus der Schnee-Kanone heraus kommt – viel Schaum!

DJs an den Plattentellern

Damit sich der ganze Aufwand auch lohnt, wird am Sonntag übrigens gleich weiter gefeiert. Noch vor dem Start in die Faschingssaison sind dabei vor allem alle kleinen Elsas, Annas, Olafs und Schneeköniginnen angesprochen, sich zu verkleiden. „Wir probieren die Après-Ski-Party für Kinder erstmals aus. Die enorme Nachfrage im Vorfeld nach Tickets zeigt uns aber schon, dass wir bestimmt den Nerv vieler Eltern treffen“, sagt Thomas Träber. Auch am Sonntag stehen natürlich echte DJs an den Plattentellern, wird die Schnee-Kanone heraus geholt, locken Tanzeinlagen und Spiele sowie eine Hüpfburg. „Gleich zu Beginn hat sich Kamenz Can Dance angesagt – darauf freuen wir uns besonders!“ und auch hier gilt: Erst rodeln, dann feiern!

Die Après-Ski-Hitparty am Sonnabend, den 14. Januar, startet ab 21 Uhr. Tickets gibt es noch im Vorverkauf im OBI Kamenz, in der Haarlounge Gersdorf sowie im Schützenhaus Kamenz für 6,50 Euro + Gebühr (7 Euro).

Die 1. Après-Ski-Party für Kids am Sonntag, den 15. Januar läuft von 13 bis 18 Uhr, Tickets Tageskasse: Kinder 4 € / Erwachsene 7 €; wegen großer Nachfrage wurde seit Donnerstag auch ein Vorverkauf im OBI Kamenz eingerichtet.

