Skilanglauf Schnee-Gaudi mit vielen Siegern Die offene Kreismeisterschaft zieht immerhin über 40 Aktive an. Der schnellste Mann spielt aber eigentlich Basketball.

Nur Sieger und freudig-erschöpfte Sportler waren am Sonnabend bei der Kreismeisterschaft im Langlauf in Coswig/Friedewald auszumachen. Anke Hartmann freute sich beim Zieleinlauf zum Beispiel über ihren zweiten Platz bei den Damen. © Norbert Millauer

Der beste Skilangläufer unter den Volkssportlern in diesem Jahr ist Hans-Harald Balster – und fühlt sich als früherer Schulsportkoordinator eigentlich eher dem Basketball verbunden. Der hinter ihm platzierte Peter Schlögl kommt aus der Leichtathletik, der Dritte – Andreas Dietrich – ist normalerweise Fußball-Schiedsrichter und Trainer. Doch was ist das schon gegen eine Medaille bei der Kreismeisterschaft der Skilangläufer?

Die ist am Sonnabend nahe Coswig nach sieben Jahren mal wieder ausgetragen worden, weil einfach die wichtigste Voraussetzung endlich einmal stimmte: Es lag ausreichend Schnee. Der Kreissportbund (KSB) Meißen und der SV Elbland Coswig-Meißen hatten sich daher kurzfristig für die Austragung engagiert. „Der SV Elbland hat im Vorfeld großen Aufwand betrieben, um die Loipe zu spuren“, sagt KSB-Geschäftsführerin Katrin Kramer. Immerhin verfügt der Verein über einen eigenen Spurschlitten und mit KSB-Präsident Rolf Baum auch über ein Mitglied, das sich seit vielen Jahren dem Skilanglauf sehr verbunden fühlt.

Beste Voraussetzungen also – und auch die Schneeverhältnisse stimmten. Minus 1 Grad an Start und Ziel, klasse Ski-Wetter. 42 Teilnehmer gingen letztlich in fünf Altersklassen in die Spur bzw. auf die Strecken zwischen einem und sechs Kilometern. Für den reibungslosen Ablauf sorgten die „Offiziellen“ vom Kreissportbund, der auch die Medaillen und Urkunden zur Verfügung stellte. „Es gab viel Spaß unter den Teilnehmern“, hat Katrin Kramer registriert. Ob es daran lag, dass ausschließlich in der klassischen Skilauf-Variante gelaufen wurde, ist nicht überliefert. Dafür das: Es gab letztlich nur Sieger, auch wenn mancher davon keinen Platz auf dem Treppchen fand.

Bei den Männern der Altersklasse U45 ging der Sieg bei den offenen Titelkämpfen an Felix Hentschel von der SG Stahl Schmiedeberg. Dagmar Hentschel vor Anke Hartmann und Peggy Philipp-Wohs – so der Einlauf nach vier Kilometern bei den Frauen. Und Till Kneisel holte sich den Titel bei den Kindern, nachdem er sich mit Lilly Kunze ein hartes Duell geliefert hatte.

Beim Kreissportbund freut man sich insbesondere über die Resonanz auf das kurzfristig anberaumte Event. Auch Landrat Arndt Steinbach hat sich bei den Organisatoren bedankt und Glückwünsche an die Sportler übermittelt – auch wenn er die Siegerehrung wegen anderer Verpflichtungen um ein paar Minuten verpasste.

Ob es im nächsten Jahr wieder eine Kreismeisterschaft im Skilanglauf gibt? Die Antwort der Aktiven vom Sonnabend dürfte feststehen. Denn neben der aktiven Bewegung an der frischen Luft erlebten sie „nebenbei“ auch die Gelegenheit, sich über sportliche Ambitionen für das kommende Sportjahr auszutauschen. Erst einmal stehen da natürlich die regional typischeren Sportarten auf dem Programm – wie Basketball, Leichtathletik oder Fußball. Aber wenn genug Schnee liegt, werden wohl 2018 die Bretter wieder angeschnallt.

