Zoogeschichten Schnee-Eule auf Brautschau Der Hahn im Zoo Weißwasser hätte gerne eine neue Partnerin. Das aber ist gar nicht so leicht, wie man glauben möchte.

Der Hahn im Tierpark Weißwasser ist ein besonders ruhiger Zeitgenosse. Im Alter von sechs Jahren hat die Schnee-Eule quasi das ganze Leben noch vor sich. © Constanze Knappe

Weißwasser. Ein bisschen einsam sieht sie schon aus, die Schnee-Eule im Tierpark Weißwasser, wie sie da so auf einem Aste hockt. Aber was heißt schon sie? Eigentlich ist die Eule ein Hahn und damit ein Er. Seit sechs Jahren lebt er in Weißwasser und ist „ein entspannter und ganz ruhiger Patron“. Soll heißen, er flattert nicht aufgeregt herum, wenn jemand vorbeikommt. Seit geraumer Zeit ist er Witwer. Seine Partnerin war 2017 im Alter von zehn Jahren verstorben. Seither bemüht sich Gert Emmrich um Gesellschaft für den Hahn in Gestalt einer Henne. Es sei gar nicht so leicht, eine zu kriegen, erklärt der Leiter des Tierparks Weißwasser. In freier Natur werden Schnee-Eulen um die zwanzig Jahre alt, in Tierparks durchaus auch 35 oder älter. In den Zoos wird deshalb nicht allzu oft Nachwuchs gezogen, damit man nicht auf den Jungtieren sitzen bleibt. „Tierparks züchten ja nicht aus Jux und Dollerei“, wie Gert Emmrich erklärt. Um den Vögeln das Gefühl des Brütens zu erhalten, auch wenn man keinen Nachwuchs braucht, werden ihnen die Eier nicht etwa weggenommen, sondern angestochen und damit taub gemacht, wie es in der Fachsprache heißt. Der Tierpark Weißwasser selbst war über Jahre mit Schnee-Eulen-Babys gesegnet. Jeweils zwei wurden im Schnitt ausgebrütet und an andere Zoos vermittelt.

Schnee-Eulen (Bubo scandiacus) gehören zur Gattung der Uhus. Sie werden an die 70 Zentimeter groß und bringen trotz ihres mächtig erscheinenden Körpers gerade mal 2,5 Kilogramm auf die Waage. Ihre Heimat ist normalerweise die arktische Tundra. 40 Grad unter null sind dort keine Seltenheit. Trotz allem aber fühlen sie sich auch hierzulande, wenn kein richtiger Winter ist, wohl. Wie es ihr Name sagt, sind die Vögel weiß wie Schnee. Aber nur die Hähne glänzen in dieser Pracht, um die Hennen zu beeindrucken. Die hingegen sind um einiges dunkler und obendrein geschippert. Das hat aber weniger etwas mit der Unscheinbarkeit einer grauen Maus zu tun, wie wir Menschen gerne zu sagen pflegen. Mutter Natur richtet es extra so ein, damit die Hennen einen gewissen Schutz beim Brüten haben. Ihren Nachwuchs kriegen sie nämlich in flachen Mulden am Boden. Und weil dieser in der Tundra keineswegs immer schneebedeckt ist, sind die weiblichen Schnee-Eulen mit einer Tarnfarbe ausgestattet und somit für die scharfen Augen von Raubvögeln nicht sofort sichtbar. Die Jungvögel haben besonders viele Feinde. Deshalb haben auch die Baby-Eulen einen dunklen Flaum. Mit jeder Mauser wird ihr Federkleid dann heller.

Schnee-Eulen fressen kleine Nager wie Mäuse und Ratten, im Tierpark zuweilen auch Küken. Sie zerlegen ihre Beute selbst, schlingen alles runter und spucken unverdauliche Teile wie Haut, Federn und Knochen wieder aus. Diese Mischung, das sogenannte Gewölle, kann man bei Spaziergängen auch in unseren Wäldern finden etwa als Hinterlassenschaften von Käuzen, erklärt Gert Emmrich. Der Tierparkchef hofft, dass es noch vor der neuen Saison mit einer Gefährtin für den Hahn klappt.

Tierpark Weißwasser, Teichstraße 56. Geöffnet im Februar täglich 9 bis 16 Uhr. Eintritt: Erw. 4,90 Euro, ermäßigt 2,90 Euro, Familien 12,50 Euro. Telefon: 03576 208366.

zur Startseite