Schnee bremst Dienstleister aus

Parken im Schnee gehört für Kerstin Engler (vorn) und Susanne Maroviqi vom Pflegedienst Pflege zu Hause zurzeit zu den kleineren Problemen. Oft finden die Pflegerinnen gar keinen Parkplatz. Und das, obwohl die Zeit ohnehin schon knapp ist.

Ein Laster kam auf der Pestalozzistraße in Hartha nicht weiter.

Auto freischippen mussten am Montag die meisten Kraftfahrer.

Pflegedienst, Müllentsorgung, Krankenwagen – im Winter dauert alles länger, auch die Dienstleistungen. Doch nicht immer haben die Kunden dafür Verständnis. Viele meckern, obwohl sie selbst morgens erst den Schnee von ihren Fahrzeugen fegen müssen oder Straßen teilweise unbefahrbar sind. Dabei ist der Winterdienst zurzeit im Dauereinsatz.

Rund 55 Fahrzeuge sind im Auftrag des Landkreises auf den knapp 1 600 Kilometern Bundes-, Staats- und Kreisstraßen momentan unterwegs. Beinah täglich ordert der Kreis Streusalz nach. „Der Lagerbestand liegt derzeit bei 2 474 Tonnen“, so Lisa-Maria Schöne vom Landratsamt.

Doch die Bemühungen des Winterdienstes reichen dieser Tage offenbar nicht aus. Insbesondere auf den Bundesstraße seien die Verhältnisse schlecht, wie Kathrin Langhof, eine der beiden Geschäftsführerinnen von Pflege zu Hause aus Döbeln, sagt. „Die B 169 ist eine Katastrophe. In den Ortschaften ist oftmals besser geräumt.“ Doch das ist nicht das einzige Problem für ihre Pflegerinnen, die bis zu 100 Patienten versorgen müssen.

„Oftmals ist nur eine Seite geräumt. Es ist nicht gesalzen. Der Geyersberg in Döbeln ist gefährlich“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Engler. Die größte Herausforderung für den Pflegedienst ist es derzeit, Parkplätze zu finden, vor allem in Döbeln-Nord. An den Straßenrändern türmen sich die Schneeberge. In zweiter Reihe stehen ist nicht erlaubt. Viele müssen ihr Auto daher im Schnee abstellen. Und haben dann Angst, nicht mehr fortzukommen. Hinzu kommt der Zeitdruck für die Pfleger. Schließlich warten die Patienten auf ihre Behandlung. „Ganz viele zeigen auch Verständnis, aber nicht alle. Manche werden auch grandig“, sagt Kathrin Langhof. Unter anderem auch, weil manche gar nicht wissen, wie die Verhältnisse auf den Straßen sind. „Manche können nicht aufstehen“, so Langhof.

Auch Rettungsdienst und Notarzt schaffen es dieser Tage nicht immer innerhalb der vorgeschriebenen Frist von zwölf Minuten bis zum Einsatzort. „Es gibt Verspätungen zwischen zehn und 15 Minuten“, sagt Tino Gaumnitz, Bereichsleiter Rettungsdienst und Leiter Rettungsdienst Döbeln, vom Deutschen Roten Kreuz Döbeln-Hainichen. Bisher seien jedoch alle Einsatzorte rechtzeitig erreicht worden.

Länger dauert es nach wie vor bei der Müllentsorgung. „Die Straßen sind nicht so geräumt, wie es sein sollte“, sagt Detmar Lambrecht, Prokurist und technischer Leiter bei der Entsorgungsgesellschaft Döbeln. Nicht überall kommen die Müllfahrzeuge hin. Die Kunden sollten ihre Tonnen stehen lassen, wenn sie nicht geleert worden sind. Die Fahrer versuchen, sie später zu leeren. Machtlos sind die Entsorger jedoch gegen in den Tonnen festgefrorenen Abfall.

Geringe Verspätungen hatten am Montag die Busse der Regiobus Mittelsachsen GmbH, wie Steffen Holzapfel von Regiobus sagt. „Es hat Verspätungen gegeben, aber sonst hat alles gepasst.“ Bei der Bahn habe es witterungsbedingt keine Probleme gegeben. Lediglich bei der Regionalbahn 45 zwischen Chemnitz und Elsterwerda gab es eine Verspätung von 30 Minuten. Grund waren hier laut einem Sprecher jedoch Fahrzeugstörungen.

Freudige Nachrichten gibt es von der Deutschen Post: „Derzeit rechnen wir nicht mit Einschränkungen in der Zustellung“, so Tina Birke von der Pressestelle. Alle Zustellbezirke in Döbeln und Umgebung seien besetzt. Für die Zusteller stellt das Unternehmen passende Kleidung zur Verfügung, eigens auf die Bedürfnisse abgestimmte Schuhe, eine spezielle Jacke sowie Winterhose und Zubehör.

Auch wenn die Verhältnisse es manche vermuten lassen: So richtig Winter ist das jetzige Wetter noch nicht, wie Hobbymeteorologe Stephan Liebscher sagt. Davon sei erst die Rede, wenn der Schnee bis Ende Februar/Anfang März liegen bleibe. Zurzeit beträgt die Schneedecke in Böhrigen 33,5 Zentimeter. Im Winter 2010/11 lagen knapp zehn Zentimeter mehr.

