Schnapszahl-Hochzeiten beliebt 1.7. oder 7.7.17 sind begehrte Termine in den Standesämtern – nur nicht in Gröditz.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Im Juli herrscht in den Standesämtern der Region wieder Hochbetrieb – stehen doch gleich drei Termine zur Auswahl, die sich besonders gut merken lassen: 1.7., 7.7. und 17.7.2017. Auch im Standesamt Nünchritz gibt es dafür schon Anmeldungen, erzählt Standesbeamtin Anja Wagenhaus. Die meisten Paare bevorzugen dabei allerdings das Haus des Gastes als Ort der Trauung, obwohl es auch im Nünchritzer Rathaus einen Trausaal gibt. Für Fotos sei das Ambiente in Diesbar-Seußlitz durch das Schlossensemble mit Park aber einfach schöner, so Anja Wagenhaus. Insgesamt sei die Zahl der Trauungen in diesem Jahr bisher leicht zurückgegangen. Für die ersten sieben Monate registrierte sie 13 Trauungen, im Vorjahreszeitraum waren es 19.

Gar keine Trauungen finden dagegen derzeit in Gröditz statt. Aufgrund der Bauarbeiten im und am Haus sei das nicht möglich, heißt es. (SZ)

zur Startseite