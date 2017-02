Schnapsdieb gefasst Der jugendliche Langfinger hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr stahlen zwei Jugendliche in einem Einkaufsmarkt an der Fabrikstraße in Meißen Alkohol im Wert von rund 40 Euro . Eine Verkäuferin hatte den Diebstahl jedoch beobachtet und konnte einen der beiden Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 16-Jährige wurde nach Anzeigenaufnahme seinen Eltern übergeben.

zur Startseite