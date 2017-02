Schnappschüsse aus Privatarchiven Beim Städtepartnerschafts-Jubiläum in Ebersbach-Neugersdorf sind Tausende Bilder entstanden. Die schönsten kann man als Fotobuch kaufen.

Heike Ruppelt präsentiert das Fotobuch. Es kann unter anderem im Ebersbacher Rathaus bestellt werden. © thomas eichler

Noch gut in Erinnerung ist vielen Bürgern das Wochenende im letzten Herbst, als die Städtepartnerschaften gefeiert wurden. Seit 25 Jahren gibt es die Partnerschaften von Ebersbach-Neugersdorf mit Ebersbach an der Fils, mit Gründau, mit Krapkowice und mit Bourg-les-Valence.

Das Jubiläum war ein guter Grund zum Feiern. Dabei entstanden Tausende von Fotos. Es wäre doch schade, wenn die irgendwo in digitalen Fotoalben in Privatarchiven verkümmern, dachte man sich bei der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf und hatte die Idee zu einem Fotobuch. Dieses kann jetzt Jedermann kaufen.

„Nicht alle Einwohner konnten an dem Jubiläums-Wochenende mitfeiern“, weiß Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos). Es war so viel los, dass man nicht gleichzeitig überall sein konnte, mancher hatte vielleicht andere Termine. Die Bürgermeisterin denkt auch an die älteren Mitbürger, die nicht mehr so mobil sind und nur bei wenigen Stationen der Feier oder gar nicht dabei waren. „Auch für sie ist das Fotobuch eine schöne Möglichkeit, im Nachhinein das Festwochenende Revue passieren zu lassen“, sagt die Bürgermeisterin.

Unter Federführung von Heike Ruppelt, Mitarbeiterin im Büro der Bürgermeisterin, entstand eine Sammlung aus einem riesigen Fundus digitaler Bilder, die per E-Mail geschickt oder auf einem Stick abgegeben wurden. IT-Fachleute in der Verwaltung haben sie sortiert und mit Bildunterschriften versehen.

Das Team um Heike Ruppelt nahm noch Erläuterungen und Ergänzungen vor. Dem Team, das den Entwurf des Fotobuches begutachtete, gehörte auch die Bürgermeisterin an. Nein, sie habe kein Favoriten-Foto, sagt sie. „Es waren so viele schöne Bilder dabei, unmöglich, sich eins herauszupicken“, sagt Frau Hergenröder. Die ersten 30 Exemplare des Fotobuches zum Jubiläum der Städtepartnerschaften sind bereits durch die Stadtverwaltung verteiltworden. Sie gingen unter anderem in die Partnerstädte.

In der Hauptbibliothek im Hofeweg 41 und im Büro der Bürgermeisterin in der Reichsstraße 1, Zimmer 7, kann man sich das Fotobuch anschauen und dort auch bestellen. Letzter Termin dafür ist der 28. Februar. Bei der Bestellung wird um Vorkasse von 45 Euro gebeten. Das ist der Preis des Fotobuches.

