Schnäppchen für den Gabentisch Auf der Kinderartikelbörse gibt’s preiswerte Kleidung und Spielzeug. Die Idee stammt aus Hessen.

Claudia Legler (links) kauft bei Beatrice Miersch Kinderkleidung. © Thomas

Kinderkleidung, Schuhe, Bücher, Spielzeug und Babyausstattungen liegen im WelWel auf langen Tischen. Kinderwagen, Stubenwagen und eine Playstation sind ebenfalls zu haben. Auf der Kinderartikelbörse sind Eltern und Großeltern auf der Suche nach Schnäppchen. Beatrice Miersch aus Zwickau organisiert die Börse: Seit 2008 gibt es die Veranstaltung im WelWel. Auf die Idee kam Beatrice Miersch vor vielen Jahren durch eine ähnliche Veranstaltung in Hessen. „Das Konzept war im Osten noch nicht bekannt“, sagt sie. Sie selbst kaufte eine Erstausstattung für ihr Kind auf so einer Börse und war davon begeistert. „Kinderartikel sind sehr teuer. Die Kinder wachsen sehr schnell raus, ohne dass die Sachen abgetragen sind“, begründet sie, weshalb sie sich entschloss, selbst eine solche Börse auf die Beine zu stellen.

Die Kinderartikelbörse veranstaltet sie in eigener Regie und sie trägt auch das ganze Risiko. Ihre Familie, der Mann, die Mutter und auch ihre Freunde unterstützen sie dabei. „Die Freundinnen sind alle Mütter“, meint sie. Organisiert wird die Börse nicht nur in Döbeln, sondern auch in Zwickau, Chemnitz und Glauchau. In Döbeln fand Beatrice Miersch mit dem WelWel den geeigneten Partner. Schon öfter war Doreen Rückewohl aus Leisnig auf der Kinderartikelbörse. „Viele Sachen sind hier sehr preiswert“, sagt sie. „Es sind zum Teil noch schöne Sachen.“ Klaus Riefert aus Döbeln braucht, wie er sagt, etwas für seine Enkel. Auch er war schon öfter auf der Börse im WelWel. Susan Schäfer und Roy Seime aus Döbeln waren jedes Jahr auf der Veranstaltung. „Es gibt viele Sachen zu günstigen Preisen für die Kinder“, sagt Susan Schäfer. „Das ist zu Weihnachten gut. Die Kinder freuen sich.“

Vom Umtausch sind die Waren, die es auf der Kinderartikelbörse gibt, ausgeschlossen. „Es werden nur funktionstüchtige Sachen gebracht“, sagt Beatrice Miersch. „Allerdings gibt es doch das eine oder andere schwarze Schaf.“ (hk)

