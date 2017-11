Schnäppchen bei Schul-Sanierung Die Ausschreibung verschiedener Baumaßnahmen brachte zum Teil überraschende Ergebnisse. Nun drücken alle die Daumen.

Es kann weitergebaut werden: Der Altenberger Bauamtsleiter Andreas Gabler vor dem Anbau der Oberschule Geising. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung gleich vier Aufträge vergeben. © Egbert Kamprath

Die Stadt Altenberg kann die Sanierungsarbeiten in der Oberschule Geising fortführen. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung gleich vier Aufträge vergeben und hatte bei den Ausschreibungen offensichtlich Glück. Es meldeten sich ausreichend Firmen, und sie wollen die Leistungen sogar zum Teil für weniger Geld erbringen, als ursprünglich kalkuliert worden war. Ein Murmeln konnten sich einige Stadträte bei der Abstimmung allerdings nicht verkneifen. Was so viel heißen sollte: Hoffentlich geht diese Rechnung am Ende tatsächlich auch auf.

Aus Sicht des prüfenden Ingenieurbüros Ruhsam + Ullrich aus Dippoldiswalde hatte für den Trockenbau die Firma HTS Bau GmbH aus Frankenberg das wirtschaftlichste Angebot unter insgesamt drei Bietern abgegeben. Für knapp 35 000 Euro will diese Firma die Arbeiten ausführen. Diese Summe liegt laut Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) etwa 25 Prozent unter den Kostenschätzungen.

Ein Schnäppchen wird demnach auch das Verlegen des Bodenbelages. Hier machte nach Prüfung der Angebote von insgesamt acht Firmen durch dasselbe Ingenieurbüro die Firma Gräser Fußbodenbau aus Zwickau das Rennen. Mit rund 53 000 Euro Kosten hatte die Stadt gerechnet. Jetzt soll sie die Leistung für knapp 40 000 Euro bekommen.

Für die Maurer- und Putzarbeiten interessierten sich drei Firmen. Nach Prüfung hatte die Firma Bau Zier GmbH aus Lauenstein das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Sie erhielt auch von den Stadträten den Zuschlag für reichlich 30 000 Euro. Für Türen und Fenster gaben zwei Firmen Angebote ab. Hier empfahl das Ingenieurbüro die Firma Tischlerei Liebscher Inh. Mandy Fischer & Uwe Weichelt GbR aus Frauenstein. Dem folgte der Stadtrat und vergab die Arbeiten für über 20 000 Euro.

