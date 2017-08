Schmuggler, Schwein und Sommersprossen Die Sommertheater am Senftenberger See und auf der Waldbühne in Jonsdorf drehen in der letzten Ferienwoche noch auf.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Schmuggler ziehen zahlreich Zuschauer auf die Waldbühne in Jonsdorf. In der letzten Ferienwoche gibt es noch einige Überraschungen und am Donnerstag freien Eintritt für Besucher in Kostümen. © Theater/Pawel Sosnowski Die Schmuggler ziehen zahlreich Zuschauer auf die Waldbühne in Jonsdorf. In der letzten Ferienwoche gibt es noch einige Überraschungen und am Donnerstag freien Eintritt für Besucher in Kostümen.

Schwein Fryda gehört zu den Publikumslieblingen auf der Waldbühne in Jonsdorf im Zittauer Gebirge.

Pippi Langstrumpf kommt an diesem Sonnabend auf die Bühne am Senftenberger See.

Region. Es gibt eine Darstellerin, der bekommt das Sommertheater auf der Waldbühne in Jonsdorf besonders gut. Sie hat schon mächtig zugenommen in den vergangenen Wochen und gehört inzwischen zu den Publikumslieblingen. Es ist Fryda, so heißt das Schwein, das neben den Schauspielern des Zittauer Theaters und den Pferden in jeder Vorstellung seinen Auftritt hat. Und das bis zum 13. August. Während die Sommertheater in Görlitz und Bautzen schon in der Pause sind, drehen das Zittauer und das Senftenberger Theater noch einmal so richtig auf in der letzten Ferienwoche.

Besucher im Kostüm bekommen freien Eintritt auf der Waldbühne in Jonsdorf

„Der König der Schmuggler – Das Geheimnis des Pascherfriedel“ heißt das Spektakel auf der Waldbühne in Jonsdorf. Wer an diesem Donnerstag im Kostüm kommt, hat freien Eintritt. „Die Schmugglerbande im Zittauer Gebirge soll wachsen“, teilt das Theater dazu mit. Kurz bevor es zurück in die Schule geht, lädt das Ensemble große und kleine Schmuggler auf die Waldbühne ein. Das Theater möchte Leonhard Falkenstein, den Kommandant der Garde, der der Schmugglerei im Zittauer Gebirge den Kampf angesagt hat, das Fürchten lehren. Jeder ist aufgerufen, als Pascher verkleidet zu erscheinen und so das Geschehen auf der Bühne bis unter das große Sonnensegel im Zuschauerbereich auszudehnen, heißt es. Wichtiger Bestandteil eines Schmuggleroutfits sei in jedem Fall das Dreieckstuch, das das eigene Gesicht vor neugierigen Blicken schützt und große Taschen, um das kostbare Gut zu transportieren. „Natürlich zeigen sich die Pascher des Zittauer Gebirges bei so viel Unterstützung erkenntlich und lassen jeden neuen Schmuggler-Kollegen kostenfrei zur Vorstellung auf der Waldbühne.“

Das Schmuggler-Abenteuer ist bisher so gut gelaufen, dass es bereits die Zuschauerzahlen vom vergangenen Jahr übertroffen hat. „Wir blicken dabei schon auf viele ausverkaufte Vorstellungen“, berichtet Tina Hentschel, Leiterin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Die kommenden zwei Wochen würden allerdings noch einmal einiges an Aktionen auf der Waldbühne versprechen. Nach der Vorstellung am Donnerstag gibt es noch eine besondere. „Am 6. August laden wir gemeinsam mit dem Theaterverein alle Schulanfänger ab 16 Uhr ein, unseren Zuckertütenbaum zu ernten“, teilt Tina Hentschel mit. Anschließend könne das Stück besucht werden. Wenn das Zittauer Ensemble dann in die Sommerpause geht, folgen auch noch Gastspiele wie ein „Taschenlampenkonzert“.

Der Zittauer Klosterhof ist zum Geheimtipp geworden

Der Klosterhof in Zittau erweist sich mit fast allen ausverkauften Vorstellungen auch dieses Jahr als Theater-Geheimtipp, berichtet Tina Hentschel. Bis zum 11. August wird die Krimikomödie „Der Pavillon“ gezeigt. Nur die Vorstellung am vorigen Freitag musste wegen einer Erkrankung auf den 1. August verschoben werden.

Der Stadthallengarten in Görlitz wird sehr gut angenommen

Über tausend Besucher mehr als 2016 haben in diesem Jahr das Sommertheater im Stadthallengarten in Görlitz besucht, teilt Tina Hentschel vom Theater mit. „Darüber freuen wir uns sehr, und es zeigt, dass unsere neue Freiluft-Spielstätte von den Zuschauern sehr gut angenommen wird.“

Nach der Olsenbande ist vor der Olsenbande in Bautzen

Die Olsenbande auf der Ortenburg endete in diesem Jahr mit einem Rekord. „Noch nie in der Geschichte des Bautzener Theatersommers gab es so viele Theatersommer-Besucher“, berichtet das Theater. „40 154 Zuschauer ließen sich von 34 Vorstellungen begeistern.“ Im nächsten Jahr folgt ein neues Stück mit der Olsenbande.

Am Senftenberger See geht die Saison noch bis zum 10. September

Im Amphitheater am Senftenberger See geht die Saison bis zum 10. September. Es gab schon einige ausverkaufte Vorstellungen wie ein Konzert mit Jan Josef Liefers und „Das Dschungelbuch“, teilt der Verantwortliche Andreas Stanicki mit. Auch „Pippi Langstrumpf“ am Sonnabend ist gefragt. Noch gibt es Karten für das Gastspiel, das als „echtes Sommersprossenfest“ angekündigt wird. Vor schlechtem Wetter muss sich niemand fürchten. Das Amphitheater am Strand von Großkoschen ist überdacht.

Die Aufführungen der Oberlausitzer Sommertheater gehören zu den zahlreichen Veranstaltungen, die im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Löbau und der ganzen Oberlausitz angezeigt werden.

