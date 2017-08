Schmuggler auf der Waldbühne Die Jonsdorfer Waldbühne war am Donnerstag ganz in der Hand von zwielichtigen Gestalten.

Der „Schmuggler“ wurde am Donnerstag nochmal gespielt. Jeder, der als Schmuggler verkleidet kam, bekamt freien Eintritt. © Rafael Sampedro

Jonsdorf. Die Jonsdorfer Waldbühne ist am Donnerstag ganz in der Hand von zwielichtigen Schmugglern gewesen. Das lag nicht nur an der Vorstellung des diesjährigen Sommertheaterstücks „Der König der Schmuggler - Das Geheimnis des Pascherfriedel“, sondern auch daran, dass jeder, der als Schmuggler verkleidet erschien, freien Eintritt zur Vorstellung bekam.

Dafür ließen sich diese kleinen Schmuggler aus einem Oderwitzer Kindergarten nicht zweimal bitten - und hatten dank ihrer Kostüme eine schöne Zeit auf der Waldbühne. (SZ/se)

